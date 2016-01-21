Открытия недели
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие EatalyРассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Открытия недели
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Новости
На Пушечной открылся круглосуточный бар «Никель»
В заведении можно найти коктейли с сахарной ватой и попкорном
Новости
На Пушечной открылся круглосуточный бар «Никель» В заведении можно найти коктейли с сахарной ватой и попкорном
Новости ресторанов
Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню
На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов
Новости ресторанов