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Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Открытия недели
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие EatalyРассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
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Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Открытия недели

Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы

Новости

На Пушечной открылся круглосуточный бар «Никель»

В заведении можно найти коктейли с сахарной ватой и попкорном

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Новости

На Пушечной открылся круглосуточный бар «Никель» В заведении можно найти коктейли с сахарной ватой и попкорном

Новости ресторанов

Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню

На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов

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Новости ресторанов

Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов