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Новости

В парке Горького откроется спортивный центр Nike

Он будет работать бесплатно круглый год

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Новости

В парке Горького откроется спортивный центр Nike Он будет работать бесплатно круглый год