Большое путешествие по Америке c 1 по 30 июля 2011 Небоскребы и сумасшедший драйв Нью Йорка, город моторов Детройт, шум и брызги Ниагарского водопада, величественный Чикаго, Легендарная трасса 66, лучшие стейки в Техасе, шумные вечеринки и казино в Вегасе, Гранд Каньон, Долина смерти, солнечная Калифорния, побережье по 101й магистрали, продвинутый Сан-Франциско, тропические пляжи Канкуна, звездные вечеринки в Майами и 30 дней самых запоминающихся дорожных приключений
Большое путешествие по Америке c 1 по 30 июля 2011 Небоскребы и сумасшедший драйв Нью Йорка, город моторов Детройт, шум и брызги Ниагарского водопада, величественный Чикаго, Легендарная трасса 66, лучшие стейки в Техасе, шумные вечеринки и казино в Вегасе, Гранд Каньон, Долина смерти, солнечная Калифорния, побережье по 101й магистрали, продвинутый Сан-Франциско, тропические пляжи Канкуна, звездные вечеринки в Майами и 30 дней самых запоминающихся дорожных приключений
Жилой комплекс: 6 домов будущего The Village рассказывает об архитектурном проекте Living Architecture, доказывающем, что современная архитектура пригодна для жизни
Жилой комплекс: 6 домов будущего The Village рассказывает об архитектурном проекте Living Architecture, доказывающем, что современная архитектура пригодна для жизни
Стоки и холмы Стокгольма Это не было обычной рабочей поездкой. Сейчас никто за меня ничего не бронировал, никто меня не встречал, никто не ждал, гиды рассказывали о стокгольмских достопримечательностях другим людям
Стоки и холмы Стокгольма Это не было обычной рабочей поездкой. Сейчас никто за меня ничего не бронировал, никто меня не встречал, никто не ждал, гиды рассказывали о стокгольмских достопримечательностях другим людям
Удивительная Индия Индия пронизана контрастами, на фоне нищеты и полного хауса, на улицах Бомбея можно увидеть дорогие бутики и отели, среди белоснежных пляжей Гоа, бродят все те же нищие, изнуренные голодом и солнцем
Удивительная Индия Индия пронизана контрастами, на фоне нищеты и полного хауса, на улицах Бомбея можно увидеть дорогие бутики и отели, среди белоснежных пляжей Гоа, бродят все те же нищие, изнуренные голодом и солнцем
Затерянные города. Начало Отличные места для того, чтобы отчетливо увидеть самого себя и начинать жить, успеть досмотреть весь мир, выйти за пределы "своих городов", ведь поезда непрерывно уходят, самолеты улетают
Затерянные города. Начало Отличные места для того, чтобы отчетливо увидеть самого себя и начинать жить, успеть досмотреть весь мир, выйти за пределы "своих городов", ведь поезда непрерывно уходят, самолеты улетают
Отдам даром: Буда & Пешт Путеводитель по бесплатным и не только развлечениям Будапешта
Отдам даром: Буда & Пешт Путеводитель по бесплатным и не только развлечениям Будапешта
Свадьба на Северном Полюсе Свадьба – это праздник любви и счастья, который остается в памяти на всю жизнь, поэтому каждая пара мечтает об оригинальной, яркой свадебной церемонии. Москвичи Елена Романова и Игорь Паламарчук всегда мечтали о такой свадьбе, которая станет
Свадьба на Северном Полюсе Свадьба – это праздник любви и счастья, который остается в памяти на всю жизнь, поэтому каждая пара мечтает об оригинальной, яркой свадебной церемонии. Москвичи Елена Романова и Игорь Паламарчук всегда мечтали о такой свадьбе, которая станет
Отдам даром: римские каникулы Раз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.
Отдам даром: римские каникулы Раз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.
Хижина дяди Шоу - дом-музей Джорджа Бернарда Шоу Дом-музей Джорджа Бернарда Шоу и Красный Дом. Клуб LLL путешествует по объектам National Trust.
Хижина дяди Шоу - дом-музей Джорджа Бернарда Шоу Дом-музей Джорджа Бернарда Шоу и Красный Дом. Клуб LLL путешествует по объектам National Trust.
Volga Around Europe – Interactive Reality Show Совсем недавно стартовал интереснейший проект, который нельзя оставить незамеченным!
Volga Around Europe – Interactive Reality Show Совсем недавно стартовал интереснейший проект, который нельзя оставить незамеченным!
Лучшие бары на крышах Нью-Йорка Летом и теплой осенью путешествие в Нью-Йорк нельзя представить без того, чтобы не посидеть за одним (парочкой) коктейлей в одном из многочисленных баров на крышах. Стильные, необычные, в современном стиле или в классических традициях - каждый найдет что-нибудь на свой вкус. Мы выбрали самые любимые наши места и заглянули в каждое из них:
Лучшие бары на крышах Нью-Йорка Летом и теплой осенью путешествие в Нью-Йорк нельзя представить без того, чтобы не посидеть за одним (парочкой) коктейлей в одном из многочисленных баров на крышах. Стильные, необычные, в современном стиле или в классических традициях - каждый найдет что-нибудь на свой вкус. Мы выбрали самые любимые наши места и заглянули в каждое из них:
Сад лемуров Единственный раз, когда было совершенно не лень вытащить фотик, был в Monkey Park, о котором я читала накануне поездки на Тенерифе и в который рвалась всей любящей лемуров душой.
Сад лемуров Единственный раз, когда было совершенно не лень вытащить фотик, был в Monkey Park, о котором я читала накануне поездки на Тенерифе и в который рвалась всей любящей лемуров душой.
Калининград: у Европы под боком Ка-ли-нин-град! Какое слово-то замечательное, а город еще лучше. Наверное, не в каждом городе России знают про ее самую западную точку. Про то, что Калининградская область отделена несколькими государствами. Про то, что власти сделали «приятное» всем жителям, и усложнили и сделали платным визовый режим. Про то, что город, наверное, самый европейский после двух столиц. Город...
Калининград: у Европы под боком Ка-ли-нин-град! Какое слово-то замечательное, а город еще лучше. Наверное, не в каждом городе России знают про ее самую западную точку. Про то, что Калининградская область отделена несколькими государствами. Про то, что власти сделали «приятное» всем жителям, и усложнили и сделали платным визовый режим. Про то, что город, наверное, самый европейский после двух столиц. Город...
Фотоклиника: каньоны У некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )