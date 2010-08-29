Лучшие бары на крышах Нью-Йорка Летом и теплой осенью путешествие в Нью-Йорк нельзя представить без того, чтобы не посидеть за одним (парочкой) коктейлей в одном из многочисленных баров на крышах. Стильные, необычные, в современном стиле или в классических традициях - каждый найдет что-нибудь на свой вкус. Мы выбрали самые любимые наши места и заглянули в каждое из них: