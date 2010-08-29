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Большое путешествие по Америке c 1 по 30 июля 2011 Небоскребы и сумасшедший драйв Нью Йорка, город моторов Детройт, шум и брызги Ниагарского водопада, величественный Чикаго, Легендарная трасса 66, лучшие стейки в Техасе, шумные вечеринки и казино в Вегасе, Гранд Каньон, Долина смерти, солнечная Калифорния, побережье по 101й магистрали, продвинутый Сан-Франциско, тропические пляжи Канкуна, звездные вечеринки в Майами и 30 дней самых запоминающихся дорожных приключений

Большое путешествие по Америке c 1 по 30 июля 2011
Небоскребы и сумасшедший драйв Нью Йорка, город моторов Детройт, шум и брызги Ниагарского водопада, величественный Чикаго, Легендарная трасса 66, лучшие стейки в Техасе, шумные вечеринки и казино в Вегасе, Гранд Каньон, Долина смерти, солнечная Калифорния, побережье по 101й магистрали, продвинутый Сан-Франциско, тропические пляжи Канкуна, звездные вечеринки в Майами и 30 дней самых запоминающихся дорожных приключений

Жилой комплекс: 6 домов будущего The Village рассказывает об архитектурном проекте Living Architecture, доказывающем, что современная архитектура пригодна для жизни

Жилой комплекс: 6 домов будущего
The Village рассказывает об архитектурном проекте Living Architecture, доказывающем, что современная архитектура пригодна для жизни

Стоки и холмы Стокгольма Это не было обычной рабочей поездкой. Сейчас никто за меня ничего не бронировал, никто меня не встречал, никто не ждал, гиды рассказывали о стокгольмских достопримечательностях другим людям

Стоки и холмы Стокгольма
Это не было обычной рабочей поездкой. Сейчас никто за меня ничего не бронировал, никто меня не встречал, никто не ждал, гиды рассказывали о стокгольмских достопримечательностях другим людям

Telluride Город Теллурид, штат Колорадо, США

Telluride
Город Теллурид, штат Колорадо, США

Удивительная Индия Индия пронизана контрастами, на фоне нищеты и полного хауса, на улицах Бомбея можно увидеть дорогие бутики и отели, среди белоснежных пляжей Гоа, бродят все те же нищие, изнуренные голодом и солнцем

Удивительная Индия
Индия пронизана контрастами, на фоне нищеты и полного хауса, на улицах Бомбея можно увидеть дорогие бутики и отели, среди белоснежных пляжей Гоа, бродят все те же нищие, изнуренные голодом и солнцем

Strange Cargo Путешествия на грузовых суднах

Strange Cargo
Путешествия на грузовых суднах

Сирия Путешествие по Сирии

Сирия
Путешествие по Сирии

Затерянные города. Начало Отличные места для того, чтобы отчетливо увидеть самого себя и начинать жить, успеть досмотреть весь мир, выйти за пределы "своих городов", ведь поезда непрерывно уходят, самолеты улетают

Затерянные города. Начало
Отличные места для того, чтобы отчетливо увидеть самого себя и начинать жить, успеть досмотреть весь мир, выйти за пределы "своих городов", ведь поезда непрерывно уходят, самолеты улетают

Секретные бары Барселоны Нелегальные питейные заведения

Секретные бары Барселоны
Нелегальные питейные заведения

Колыбели природных SPA Лучшие spa, подаренные природой

Колыбели природных SPA
Лучшие spa, подаренные природой

I amsterdam Один день из жизни в Амстердаме

I amsterdam
Один день из жизни в Амстердаме

Отдам даром: Буда & Пешт Путеводитель по бесплатным и не только развлечениям Будапешта

Отдам даром: Буда & Пешт
Путеводитель по бесплатным и не только развлечениям Будапешта

Свадьба на Северном Полюсе Свадьба – это праздник любви и счастья, который остается в памяти на всю жизнь, поэтому каждая пара мечтает об оригинальной, яркой свадебной церемонии. Москвичи Елена Романова и Игорь Паламарчук всегда мечтали о такой свадьбе, которая станет

Свадьба на Северном Полюсе
Свадьба – это праздник любви и счастья, который остается в памяти на всю жизнь, поэтому каждая пара мечтает об оригинальной, яркой свадебной церемонии. Москвичи Елена Романова и Игорь Паламарчук всегда мечтали о такой свадьбе, которая станет

Отдам даром: римские каникулы Раз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.

Отдам даром: римские каникулы
Раз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.

Хижина дяди Шоу - дом-музей Джорджа Бернарда Шоу &nbsp;Дом-музей Джорджа Бернарда Шоу и Красный Дом. Клуб LLL путешествует по объектам National Trust.

Хижина дяди Шоу - дом-музей Джорджа Бернарда Шоу
&nbsp;Дом-музей Джорджа Бернарда Шоу и Красный Дом. Клуб LLL путешествует по объектам National Trust.

Volga Around Europe – Interactive Reality Show Совсем недавно стартовал интереснейший проект, который нельзя оставить незамеченным!

Volga Around Europe – Interactive Reality Show
Совсем недавно стартовал интереснейший проект, который нельзя оставить незамеченным!

Лучшие бары на крышах Нью-Йорка Летом и теплой осенью путешествие в Нью-Йорк нельзя представить без того, чтобы не посидеть за одним (парочкой) коктейлей в одном из многочисленных баров на крышах. Стильные, необычные, в современном стиле или в классических традициях - каждый найдет что-нибудь на свой вкус. Мы выбрали самые любимые наши места и заглянули в каждое из них:

Лучшие бары на крышах Нью-Йорка
Летом и теплой осенью путешествие в Нью-Йорк нельзя представить без того, чтобы не посидеть за одним (парочкой) коктейлей в одном из многочисленных баров на крышах. Стильные, необычные, в современном стиле или в классических традициях - каждый найдет что-нибудь на свой вкус. Мы выбрали самые любимые наши места и заглянули в каждое из них:

Сад лемуров Единственный раз, когда было совершенно не лень вытащить фотик, был в Monkey Park, о котором я читала накануне поездки на Тенерифе и в который рвалась всей любящей лемуров душой. 

Сад лемуров
Единственный раз, когда было совершенно не лень вытащить фотик, был в Monkey Park, о котором я читала накануне поездки на Тенерифе и в который рвалась всей любящей лемуров душой. 

Калининград: у Европы под боком Ка-ли-нин-град! Какое слово-то замечательное, а город еще лучше. Наверное, не в каждом городе России знают про ее самую западную точку. Про то, что Калининградская область отделена несколькими государствами. Про то, что власти сделали «приятное» всем жителям, и усложнили и сделали платным визовый режим. Про то, что город, наверное, самый европейский после двух столиц. Город...

Калининград: у Европы под боком
Ка-ли-нин-град! Какое слово-то замечательное, а город еще лучше. Наверное, не в каждом городе России знают про ее самую западную точку. Про то, что Калининградская область отделена несколькими государствами. Про то, что власти сделали «приятное» всем жителям, и усложнили и сделали платным визовый режим. Про то, что город, наверное, самый европейский после двух столиц. Город...

Фотоклиника: каньоны У некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )  

Фотоклиника: каньоны
У некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )  

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ