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«Хрущобы»: вид сверху

«Хрущобы»: вид сверху The Village посмотрел на советские спальные районы с высоты птичьего полета

«Хрущобы»: вид сверху

«Хрущобы»: вид сверху
The Village посмотрел на советские спальные районы с высоты птичьего полета

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках«Мы тут или сгорим, или на нас упадет перекрытие»: Жильцы не попавших под снос аварийных домов рассказали о своих проблемах

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках

Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках
«Мы тут или сгорим, или на нас упадет перекрытие»: Жильцы не попавших под снос аварийных домов рассказали о своих проблемах

«Я живу в первой хрущевке России»

«Я живу в первой хрущевке России»Как живется в первой российской хрущевке в 9-м районе Новых Черемушек

«Я живу в первой хрущевке России»

«Я живу в первой хрущевке России»
Как живется в первой российской хрущевке в 9-м районе Новых Черемушек

«Я живу в ЦАО в пятиэтажке под снос»
«Я живу в ЦАО в пятиэтажке под снос» Собственница квартиры в Пресненском районе о том, чем для нее обернутся планы мэрии по сносу хрущевок
«Я живу в ЦАО в пятиэтажке под снос»

«Я живу в ЦАО в пятиэтажке под снос»
Собственница квартиры в Пресненском районе о том, чем для нее обернутся планы мэрии по сносу хрущевок

Жители сносимых пятиэтажек не будут платить взносы за капремонт

По словам мэра, часть ранее уплаченных взносов пойдет на строительство новых домов

Жители сносимых пятиэтажек не будут платить взносы за капремонт
По словам мэра, часть ранее уплаченных взносов пойдет на строительство новых домов

Как сносят пятиэтажки
Как сносят пятиэтажки The Village показывает и рассказывает, как разрушают ветхие пятиэтажки в Москве
Как сносят пятиэтажки

Как сносят пятиэтажки
The Village показывает и рассказывает, как разрушают ветхие пятиэтажки в Москве