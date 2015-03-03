«Хрущобы»: вид сверху The Village посмотрел на советские спальные районы с высоты птичьего полета
«Хрущобы»: вид сверху The Village посмотрел на советские спальные районы с высоты птичьего полета
Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках«Мы тут или сгорим, или на нас упадет перекрытие»: Жильцы не попавших под снос аварийных домов рассказали о своих проблемах
Как живется в по-настоящему ветхих пятиэтажках «Мы тут или сгорим, или на нас упадет перекрытие»: Жильцы не попавших под снос аварийных домов рассказали о своих проблемах
«Я живу в первой хрущевке России»Как живется в первой российской хрущевке в 9-м районе Новых Черемушек
«Я живу в первой хрущевке России» Как живется в первой российской хрущевке в 9-м районе Новых Черемушек
«Я живу в ЦАО в пятиэтажке под снос» Собственница квартиры в Пресненском районе о том, чем для нее обернутся планы мэрии по сносу хрущевок
«Я живу в ЦАО в пятиэтажке под снос» Собственница квартиры в Пресненском районе о том, чем для нее обернутся планы мэрии по сносу хрущевок
Жители сносимых пятиэтажек не будут платить взносы за капремонт
По словам мэра, часть ранее уплаченных взносов пойдет на строительство новых домов