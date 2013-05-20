Диспетчерская Uber, гендерные проблемы Pinterest и арт-реклама от Tumblr
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Диспетчерская Uber, гендерные проблемы Pinterest и арт-реклама от Tumblr Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как победить лень Что делать талантливому и амбициозному человеку, который никак не может начать действовать? The Village узнал работающие способы борьбы с прокрастинацией
Как победить лень Что делать талантливому и амбициозному человеку, который никак не может начать действовать? The Village узнал работающие способы борьбы с прокрастинацией
Как пережить неудачу в бизнесе и карьере В карьере и бизнесе успех иногда сменяется полосой неудач. The Village собрал советы опытных людей о том, как пережить нелёгкие времена и извлечь из них важные уроки
Как пережить неудачу в бизнесе и карьере В карьере и бизнесе успех иногда сменяется полосой неудач. The Village собрал советы опытных людей о том, как пережить нелёгкие времена и извлечь из них важные уроки
Самый ок: Влиятельные интернет-деятели, которым меньше 30 лет Сегодня основателю и главе Facebook Марку Цукербергу исполнилось 30 лет. А им пока нет.
Самый ок: Влиятельные интернет-деятели, которым меньше 30 лет Сегодня основателю и главе Facebook Марку Цукербергу исполнилось 30 лет. А им пока нет.
Где маржа: 10 дорогих IT-компаний без прибыли Инвесторы всё чаще оценивают онлайн-бизнес, исходя из количества пользователей и будущего потенциала, а не выручки. H&F нашёл компании, которые стоят миллиарды, но не приносят денег.
Где маржа: 10 дорогих IT-компаний без прибыли Инвесторы всё чаще оценивают онлайн-бизнес, исходя из количества пользователей и будущего потенциала, а не выручки. H&F нашёл компании, которые стоят миллиарды, но не приносят денег.
$80 млн инвестиций помогут Q&A-сервису Quora сохранить независимость
Основатели уверены, что не смогут достигнуть своих целей, работая в рамках Facebook или Google
$80 млн инвестиций помогут Q&A-сервису Quora сохранить независимость Основатели уверены, что не смогут достигнуть своих целей, работая в рамках Facebook или Google
Вопреки всему: Зачем предприниматели берутся за провальные идеи Таких примеров миллионы: идея не блещет оригинальностью и финансовыми перспективами, но основатель держится за неё мёртвой хваткой, вкладывая всё больше денег и сил. Что с ним не так?
Вопреки всему: Зачем предприниматели берутся за провальные идеи Таких примеров миллионы: идея не блещет оригинальностью и финансовыми перспективами, но основатель держится за неё мёртвой хваткой, вкладывая всё больше денег и сил. Что с ним не так?
Обама стал первым верифицированным пользователем на Quora
Он использует сервис для продвижения реформы здравоохранения
Обама стал первым верифицированным пользователем на Quora Он использует сервис для продвижения реформы здравоохранения
Открытка старику: Почему нельзя нанимать только молодых Редактор H&F Полина Потапова — о том, что зрелые профессионалы не менее полезны для компании, чем вундеркинды.
Открытка старику: Почему нельзя нанимать только молодых Редактор H&F Полина Потапова — о том, что зрелые профессионалы не менее полезны для компании, чем вундеркинды.
Дело техники: Как гуманитарию создать IT-бизнес Hopes & Fears узнал, что делать, если у вас идея технического стартапа, но нет навыков, чтобы её реализовать.
Дело техники: Как гуманитарию создать IT-бизнес Hopes & Fears узнал, что делать, если у вас идея технического стартапа, но нет навыков, чтобы её реализовать.
Без паники: Что делать, если вашу идею украли Hopes & Fears собрал советы о том, как преуспеть несмотря на то, что кто-то начал реализовывать ваши замыслы быстрее вас.
Без паники: Что делать, если вашу идею украли Hopes & Fears собрал советы о том, как преуспеть несмотря на то, что кто-то начал реализовывать ваши замыслы быстрее вас.
Помедленнее, я записываю: 10 самых вдохновляющих цитат о бизнесе H&F узнал, какие фразы побуждают предпринимателей к действию и помогают справиться со страхами.
Помедленнее, я записываю: 10 самых вдохновляющих цитат о бизнесе H&F узнал, какие фразы побуждают предпринимателей к действию и помогают справиться со страхами.
Cижу на алгебре, репетирую питч: 5 бизнес-идей для школьников Чтобы открыть своё дело, необязательно быть совершеннолетним. Hopes & Fears публикует бизнес-идеи, которыми могут воспользоваться и дети (некоторые как раз от таких вундеркиндов).
Cижу на алгебре, репетирую питч: 5 бизнес-идей для школьников Чтобы открыть своё дело, необязательно быть совершеннолетним. Hopes & Fears публикует бизнес-идеи, которыми могут воспользоваться и дети (некоторые как раз от таких вундеркиндов).
На халяве: 5 способов монетизировать бесплатный сервис В интернете люди охотно платят только в онлайн-магазине. В других случаях они предпочитают не раскошеливаться. H&F нашёл несколько интересных способов заработать, создав бесплатный продукт в сети.
На халяве: 5 способов монетизировать бесплатный сервис В интернете люди охотно платят только в онлайн-магазине. В других случаях они предпочитают не раскошеливаться. H&F нашёл несколько интересных способов заработать, создав бесплатный продукт в сети.
Неудачное начало: Как ошибки стажёра ставят под угрозу работу компании Вместо экономии на зарплате стажёры могут доставить компании немало хлопот. H&F узнал, как они портили жизнь работодателям.
Неудачное начало: Как ошибки стажёра ставят под угрозу работу компании Вместо экономии на зарплате стажёры могут доставить компании немало хлопот. H&F узнал, как они портили жизнь работодателям.
Алгебра гармонии: Как интуиция и расчёт помогают принимать верные решения Что больше способствует созданию востребованного продукта: природное чутьё или результаты фокус-групп? Джоэл Левенштейн из Quora написал, как совместить оба подхода.
Алгебра гармонии: Как интуиция и расчёт помогают принимать верные решения Что больше способствует созданию востребованного продукта: природное чутьё или результаты фокус-групп? Джоэл Левенштейн из Quora написал, как совместить оба подхода.
Тяжёлый старт: 10 проблем начинающего предпринимателя Иной раз кажется, что жизнь стартапера похожа на вечный праздник с презентациями и поездками в Долину. Предприниматель Дэррик Фанг написал о том, почему начинать своё дело невероятно тяжело.
Тяжёлый старт: 10 проблем начинающего предпринимателя Иной раз кажется, что жизнь стартапера похожа на вечный праздник с презентациями и поездками в Долину. Предприниматель Дэррик Фанг написал о том, почему начинать своё дело невероятно тяжело.
Испорченный рай: 5 недостатков Кремниевой долины Некоторые российские предприниматели считают Кремниевую долину едва ли не новым Эльдорадо. На деле всё далеко не так прекрасно. H&F выяснил, с какими трудностями можно там столкнуться.
Испорченный рай: 5 недостатков Кремниевой долины Некоторые российские предприниматели считают Кремниевую долину едва ли не новым Эльдорадо. На деле всё далеко не так прекрасно. H&F выяснил, с какими трудностями можно там столкнуться.
Хитрый трюк: 6 уловок, которые помогли в бизнесе Нестандартные решения могут помочь победить конкурентов. H&F выяснил, к каким приёмам прибегали известные компании, чтобы преуспеть.
Хитрый трюк: 6 уловок, которые помогли в бизнесе Нестандартные решения могут помочь победить конкурентов. H&F выяснил, к каким приёмам прибегали известные компании, чтобы преуспеть.
Иллюзия деятельности: Как изобличить лентяя на работе Иной раз кажется, что специалист, которого вы наняли, завален работой, а на деле он просто гуляет по интернету. H&F узнал, какими методами пользуются ленивые сотрудники.