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Облако знаний
Японские технологии: 10 аниме про бизнес
H&F выбрал 10 японских мультфильмов, герои которых связаны с бизнесом, и выяснил, чему у них можно поучиться.
5
Облако знаний
Японские технологии: 10 аниме про бизнес
H&F выбрал 10 японских мультфильмов, герои которых связаны с бизнесом, и выяснил, чему у них можно поучиться.
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