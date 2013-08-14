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Японские технологии: 10 аниме про бизнес
Облако знаний
Японские технологии: 10 аниме про бизнесH&F выбрал 10 японских мультфильмов, герои которых связаны с бизнесом, и выяснил, чему у них можно поучиться.
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Японские технологии: 10 аниме про бизнес
Облако знаний

Японские технологии: 10 аниме про бизнес H&F выбрал 10 японских мультфильмов, герои которых связаны с бизнесом, и выяснил, чему у них можно поучиться.