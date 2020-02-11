Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку Активисты удерживали силовиков три дня
Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку Активисты удерживали силовиков три дня
К активисту «московского Шиеса» пришли с обыском
Водитель протестной «газели» якобы испортил датчики, которые показали превышения по радиации в 60 раз
К активисту «московского Шиеса» пришли с обыском Водитель протестной «газели» якобы испортил датчики, которые показали превышения по радиации в 60 раз
Уровень радиации на месте будущей хорды превысил норму в 60 раз. Что случилось на самом деле? «Радон» и МЧС скачки отрицают