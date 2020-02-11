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Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку
Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку Активисты удерживали силовиков три дня
Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку

Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку
Активисты удерживали силовиков три дня

К активисту «московского Шиеса» пришли с обыском

Водитель протестной «газели» якобы испортил датчики, которые показали превышения по радиации в 60 раз

К активисту «московского Шиеса» пришли с обыском
Водитель протестной «газели» якобы испортил датчики, которые показали превышения по радиации в 60 раз

Уровень радиации на месте будущей хорды превысил норму в 60 раз. Что случилось на самом деле?
Уровень радиации на месте будущей хорды превысил норму в 60 раз. Что случилось на самом деле? «Радон» и МЧС скачки отрицают
Уровень радиации на месте будущей хорды превысил норму в 60 раз. Что случилось на самом деле?

Уровень радиации на месте будущей хорды превысил норму в 60 раз. Что случилось на самом деле?
«Радон» и МЧС скачки отрицают