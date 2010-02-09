Двойная радуга над Петербургом В небе над городом ее заметили 5 июля
Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления
Собрали главные шутки про Россию без радуги
Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления Собрали главные шутки про Россию без радуги
Двойная радуга в небе над Петербургом Необычное природное явление наблюдали вечером 21 июля
Фотофильтры LakhtaSun Фильтры доступны в приложении PhotoLab
Круглая радуга над Петербургом
Видео снято с башенного крана, строящего небоскреб «Лахта Центр»
Круглая радуга над Петербургом Видео снято с башенного крана, строящего небоскреб «Лахта Центр»
Паргелий в небе над Петербургом Вокруг солнца образовались две радуги
Утренняя радуга в небе над Петербургом
Оптическое явление можно было наблюдать после небольшого дождя
Утренняя радуга в небе над Петербургом Оптическое явление можно было наблюдать после небольшого дождя
Начни бизнес: Прачечная самообслуживания H&F продолжает считать, во сколько обойдётся открытие собственного предприятия. Сегодня — бизнес, ориентированный на молодых людей, не желающих приобретать стиральные машины в съёмное жильё.
Начни бизнес: Прачечная самообслуживания H&F продолжает считать, во сколько обойдётся открытие собственного предприятия. Сегодня — бизнес, ориентированный на молодых людей, не желающих приобретать стиральные машины в съёмное жильё.
How To Make Rainbow Cake Rainbow Cake – это заморский аналог нашего пирога «Зебра». Готовить его так же просто, но выглядит он еще эффектнее.