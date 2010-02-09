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Двойная радуга над Петербургом

В небе над городом ее заметили 5 июля

Двойная радуга над Петербургом
В небе над городом ее заметили 5 июля

Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления

Собрали главные шутки про Россию без радуги

Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления
Собрали главные шутки про Россию без радуги

Радуга над Петербургом

Сегодня вечером

Радуга над Петербургом
Сегодня вечером

Двойная радуга в небе над Петербургом

Необычное природное явление наблюдали вечером 21 июля

Двойная радуга в небе над Петербургом
Необычное природное явление наблюдали вечером 21 июля

Фотофильтры LakhtaSun

Фильтры доступны в приложении PhotoLab

Фотофильтры LakhtaSun
Фильтры доступны в приложении PhotoLab

Круглая радуга над Петербургом

Видео снято с башенного крана, строящего небоскреб «Лахта Центр»

Круглая радуга над Петербургом
Видео снято с башенного крана, строящего небоскреб «Лахта Центр»

Паргелий в небе над Петербургом

Вокруг солнца образовались две радуги

Паргелий в небе над Петербургом
Вокруг солнца образовались две радуги

Утренняя радуга в небе над Петербургом

Оптическое явление можно было наблюдать после небольшого дождя

Утренняя радуга в небе над Петербургом
Оптическое явление можно было наблюдать после небольшого дождя

Начни бизнес: Прачечная самообслуживания
Начни бизнес: Прачечная самообслуживания H&F продолжает считать, во сколько обойдётся открытие собственного предприятия. Сегодня — бизнес, ориентированный на молодых людей, не желающих приобретать стиральные машины в съёмное жильё.
Начни бизнес: Прачечная самообслуживания

Начни бизнес: Прачечная самообслуживания
H&F продолжает считать, во сколько обойдётся открытие собственного предприятия. Сегодня — бизнес, ориентированный на молодых людей, не желающих приобретать стиральные машины в съёмное жильё.

How To Make Rainbow Cake Rainbow Cake – это заморский аналог нашего пирога «Зебра». Готовить его так же просто, но выглядит он еще эффектнее.

How To Make Rainbow Cake
Rainbow Cake – это заморский аналог нашего пирога «Зебра». Готовить его так же просто, но выглядит он еще эффектнее.