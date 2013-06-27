Российские интернет-компании назвали избыточным закон о модерации соцсетей
В РАЭК отметили, что имеющийся комплекс мер эффективно решает все задачи
Российские интернет-компании назвали избыточным закон о модерации соцсетей В РАЭК отметили, что имеющийся комплекс мер эффективно решает все задачи
Мессенджеры-паразиты, борьба с пиратами и премия Эдварда Сноудена
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Мессенджеры-паразиты, борьба с пиратами и премия Эдварда Сноудена Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россиян могут лишить возможности бронировать авиабилеты и отели на сайтах иностранных компаний
К этому может привести принятие закона об обязательном хранении персональных данных россиян на территории России
Россиян могут лишить возможности бронировать авиабилеты и отели на сайтах иностранных компаний К этому может привести принятие закона об обязательном хранении персональных данных россиян на территории России
РАЭК запускает сайт для проверки правильности применения интернет-законодательства
Портал заработает 1 августа, в день вступления в силу закона о борьбе с распространением пиратского видео в интернете
РАЭК запускает сайт для проверки правильности применения интернет-законодательства Портал заработает 1 августа, в день вступления в силу закона о борьбе с распространением пиратского видео в интернете
РАЭК потребовала пересмотреть закон о борьбе с пиратством
В ассоциации уверены, что законопроект в существующем виде поставит крест на успехах российской интернет-индустрии