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Новости

Российские интернет-компании назвали избыточным закон о модерации соцсетей

В РАЭК отметили, что имеющийся комплекс мер эффективно решает все задачи

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Новости

Российские интернет-компании назвали избыточным закон о модерации соцсетей В РАЭК отметили, что имеющийся комплекс мер эффективно решает все задачи

Новости

Мессенджеры-паразиты, борьба с пиратами и премия Эдварда Сноудена

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Мессенджеры-паразиты, борьба с пиратами и премия Эдварда Сноудена Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Россиян могут лишить возможности бронировать авиабилеты и отели на сайтах иностранных компаний

К этому может привести принятие закона об обязательном хранении персональных данных россиян на территории России

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Россиян могут лишить возможности бронировать авиабилеты и отели на сайтах иностранных компаний К этому может привести принятие закона об обязательном хранении персональных данных россиян на территории России

Новости

РАЭК запускает сайт для проверки правильности применения интернет-законодательства

Портал заработает 1 августа, в день вступления в силу закона о борьбе с распространением пиратского видео в интернете

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РАЭК запускает сайт для проверки правильности применения интернет-законодательства Портал заработает 1 августа, в день вступления в силу закона о борьбе с распространением пиратского видео в интернете

Новости

РАЭК потребовала пересмотреть закон о борьбе с пиратством

В ассоциации уверены, что законопроект в существующем виде поставит крест на успехах российской интернет-индустрии

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РАЭК потребовала пересмотреть закон о борьбе с пиратством В ассоциации уверены, что законопроект в существующем виде поставит крест на успехах российской интернет-индустрии