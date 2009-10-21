Путин посетит «Яндекс»
До этого в компании бывал только премьер-министр Дмитрий Медведев, когда занимал должность президента
Путин посетит «Яндекс» До этого в компании бывал только премьер-министр Дмитрий Медведев, когда занимал должность президента
Хакеры украли 100 миллионов паролей от почты «Рамблера»
Им удалось получить доступ к базе данных, взломанной в феврале 2012 года
Хакеры украли 100 миллионов паролей от почты «Рамблера» Им удалось получить доступ к базе данных, взломанной в феврале 2012 года
Правительство Москвы и «Рамблер» подписали соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом поставили в четверг мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров ООО «Рамблер Интернет Холдинг» Александр Мамут
Правительство Москвы и «Рамблер» подписали соглашение о сотрудничестве Подписи под документом поставили в четверг мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров ООО «Рамблер Интернет Холдинг» Александр Мамут
Rambler&Co перезапустила проект «Рамблер-Недвижимость»
Компания изменила дизайн сайта и разместила на нём базу объектов недвижимости
Rambler&Co перезапустила проект «Рамблер-Недвижимость» Компания изменила дизайн сайта и разместила на нём базу объектов недвижимости
На «Рамблере» появился раздел со стоимостью товаров в разных магазинах
Новый раздел портала дублирует содержание торговой площадки Price.ru
На «Рамблере» появился раздел со стоимостью товаров в разных магазинах Новый раздел портала дублирует содержание торговой площадки Price.ru
У «Рамблера» появился главный редактор
Должность главного редактора «Рамблера» и руководителя проекта «Рамблер-Новости» занял Сергей Яковлев
У «Рамблера» появился главный редактор Должность главного редактора «Рамблера» и руководителя проекта «Рамблер-Новости» занял Сергей Яковлев
Суд признал законным наказание «Рамблеру» за неразглашение данных о пользовательской переписке
Штраф в 500 000 рублей остаётся в силе
Суд признал законным наказание «Рамблеру» за неразглашение данных о пользовательской переписке Штраф в 500 000 рублей остаётся в силе
«Рамблер» продвигается с помощью торрентов
При загрузке любого файла с сайта «Торрентино» пользователю предлагается сделать «Рамблер» стартовой страницей браузера, а поиск этого портала — поиском по умолчанию
«Рамблер» продвигается с помощью торрентов При загрузке любого файла с сайта «Торрентино» пользователю предлагается сделать «Рамблер» стартовой страницей браузера, а поиск этого портала — поиском по умолчанию
«Афиша-Рамблер» закрывает часть сервисов и ищет соинвестора
«Рамблер.Карты», «Рамблер.Словари», «Рамблер.Фото», «Рамблер- Плюс» прекращают своё существование
«Афиша-Рамблер» закрывает часть сервисов и ищет соинвестора «Рамблер.Карты», «Рамблер.Словари», «Рамблер.Фото», «Рамблер- Плюс» прекращают своё существование
«Рамблер-Афиша» ищет покупателя сервису контекстной рекламы «Бегун»
Компания собирается избавиться от сервиса, который выкупила пару месяцев назад