16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Путин посетит «Яндекс»

До этого в компании бывал только премьер-министр Дмитрий Медведев, когда занимал должность президента

Путин посетит «Яндекс»
До этого в компании бывал только премьер-министр Дмитрий Медведев, когда занимал должность президента

Хакеры украли 100 миллионов паролей от почты «Рамблера»

Им удалось получить доступ к базе данных, взломанной в феврале 2012 года

Хакеры украли 100 миллионов паролей от почты «Рамблера»
Им удалось получить доступ к базе данных, взломанной в феврале 2012 года

Правительство Москвы и «Рамблер» подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили в четверг мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров ООО «Рамблер Интернет Холдинг» Александр Мамут

Правительство Москвы и «Рамблер» подписали соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом поставили в четверг мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров ООО «Рамблер Интернет Холдинг» Александр Мамут

Rambler&Co перезапустила проект «Рамблер-Недвижимость»

Компания изменила дизайн сайта и разместила на нём базу объектов недвижимости

Rambler&Co перезапустила проект «Рамблер-Недвижимость»
Компания изменила дизайн сайта и разместила на нём базу объектов недвижимости

На «Рамблере» появился раздел со стоимостью товаров в разных магазинах

Новый раздел портала дублирует содержание торговой площадки Price.ru

На «Рамблере» появился раздел со стоимостью товаров в разных магазинах
Новый раздел портала дублирует содержание торговой площадки Price.ru

У «Рамблера» появился главный редактор

Должность главного редактора «Рамблера» и руководителя проекта «Рамблер-Новости» занял Сергей Яковлев

У «Рамблера» появился главный редактор
Должность главного редактора «Рамблера» и руководителя проекта «Рамблер-Новости» занял Сергей Яковлев

Суд признал законным наказание «Рамблеру» за неразглашение данных о пользовательской переписке

Штраф в 500 000 рублей остаётся в силе

Суд признал законным наказание «Рамблеру» за неразглашение данных о пользовательской переписке
Штраф в 500 000 рублей остаётся в силе

«Рамблер» продвигается с помощью торрентов

При загрузке любого файла с сайта «Торрентино» пользователю предлагается сделать «Рамблер» стартовой страницей браузера, а поиск этого портала — поиском по умолчанию

«Рамблер» продвигается с помощью торрентов
При загрузке любого файла с сайта «Торрентино» пользователю предлагается сделать «Рамблер» стартовой страницей браузера, а поиск этого портала — поиском по умолчанию

«Афиша-Рамблер» закрывает часть сервисов и ищет соинвестора

«Рамблер.Карты», «Рамблер.Словари», «Рамблер.Фото», «Рамблер- Плюс» прекращают своё существование

«Афиша-Рамблер» закрывает часть сервисов и ищет соинвестора
«Рамблер.Карты», «Рамблер.Словари», «Рамблер.Фото», «Рамблер- Плюс» прекращают своё существование

«Рамблер-Афиша» ищет покупателя сервису контекстной рекламы «Бегун»

Компания собирается избавиться от сервиса, который выкупила пару месяцев назад

«Рамблер-Афиша» ищет покупателя сервису контекстной рекламы «Бегун»
Компания собирается избавиться от сервиса, который выкупила пару месяцев назад

Офис недели (Москва): «Афиша-Рамблер»
Офис недели (Москва): «Афиша-Рамблер» Офис объединённой компании «Афиша-Рамблер» на Даниловской мануфактуре, выполненный по проекту архитектурного бюро Nefa Research.
Офис недели (Москва): «Афиша-Рамблер»

Офис недели (Москва): «Афиша-Рамблер»
Офис объединённой компании «Афиша-Рамблер» на Даниловской мануфактуре, выполненный по проекту архитектурного бюро Nefa Research.

Билет в кино теперь можно купить с помощью мобильного «Афиша-Рамблер» запустил новый сервис, который позволяет оплатить билеты в кино не только через интернет-кошелек, но и по мобильному телефону.

Билет в кино теперь можно купить с помощью мобильного
«Афиша-Рамблер» запустил новый сервис, который позволяет оплатить билеты в кино не только через интернет-кошелек, но и по мобильному телефону.

«Рамблер» и «Афиша» объединяются
«Рамблер» и «Афиша» объединяются Информация об объединении «Афиши» и «Рамблера», появившаяся на&nbsp;прошлой неделе, подтвердилась.
«Рамблер» и «Афиша» объединяются

«Рамблер» и «Афиша» объединяются
Информация об объединении «Афиши» и «Рамблера», появившаяся на&nbsp;прошлой неделе, подтвердилась.

Афише — Rambler
Афише — Rambler Журнал «Афиша» и портал Rambler могут объединиться на интернет-пространстве.
Афише — Rambler

Афише — Rambler
Журнал «Афиша» и портал Rambler могут объединиться на интернет-пространстве.

Новый офис Rambler
Новый офис Rambler Аккурат к своему тринадцатому дню рождения (26 сентября) Rambler переехал в новый офис. Деловой центр «Омега-Плаза», где обосновалась компания, находится на той же улице, что и старый дом Rambler. В течение года компания искала помещения под новый офис. А потом стало известно, что напротив строится бизнес-центр. Это было оптимальное решение — сотрудникам не нужно осваивать новую дорогу...
Новый офис Rambler

Новый офис Rambler
Аккурат к своему тринадцатому дню рождения (26 сентября) Rambler переехал в новый офис. Деловой центр «Омега-Плаза», где обосновалась компания, находится на той же улице, что и старый дом Rambler. В течение года компания искала помещения под новый офис. А потом стало известно, что напротив строится бизнес-центр. Это было оптимальное решение — сотрудникам не нужно осваивать новую дорогу...