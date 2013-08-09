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Новости

Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей

В прошлом году потратили почти в три раза меньше

0
Новости

Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей В прошлом году потратили почти в три раза меньше

Новости

«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина

18 писем на почту о жизни в концепции «ноль отходов»

0
Новости

«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина 18 писем на почту о жизни в концепции «ноль отходов»

На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village
Инструкция
На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village Все наши соцсети и рассылка в одном посте
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На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village
Инструкция

На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village Все наши соцсети и рассылка в одном посте

Новости

Сообщество «Багосы» — о причинах хакерской атаки на «ВКонтакте»

Программисты утверждают, что данные пользователей не пострадали

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Новости

Сообщество «Багосы» — о причинах хакерской атаки на «ВКонтакте» Программисты утверждают, что данные пользователей не пострадали

Новости

Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий

Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона

0
Новости

Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона

Новости

Пользователей Airbnb предупредили о краже банковских данных с помощью рассылки

Фишинговая атака происходит через почту

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Новости

Пользователей Airbnb предупредили о краже банковских данных с помощью рассылки Фишинговая атака происходит через почту

«Я зарабатываю на рассылках»
Личные финансы
«Я зарабатываю на рассылках»Сколько компании готовы платить за письма клиентам и можно ли разбогатеть на электронных посланиях
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«Я зарабатываю на рассылках»
Личные финансы

«Я зарабатываю на рассылках» Сколько компании готовы платить за письма клиентам и можно ли разбогатеть на электронных посланиях

Новости

В московских библиотеках ввели СМС-напоминания о возврате книг

Сейчас к бесплатной рассылке подключились 120 тысяч человек

0
Новости

В московских библиотеках ввели СМС-напоминания о возврате книг Сейчас к бесплатной рассылке подключились 120 тысяч человек

Новости

The Village запустил еженедельную рассылку про реновацию

Читатели издания получат новый способ следить за новостями о программе сноса домов в Москве

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Новости

The Village запустил еженедельную рассылку про реновацию Читатели издания получат новый способ следить за новостями о программе сноса домов в Москве

Новости

«Яндекс.Деньги» запустили сервис оплаты товаров через электронные письма

Система позволит клиентам не переходить на сайт продавца для совершения покупки

0
Новости

«Яндекс.Деньги» запустили сервис оплаты товаров через электронные письма Система позволит клиентам не переходить на сайт продавца для совершения покупки

Weekend

Бесплатная рассылка стихов «Не зарастет»

Сейчас проект запускает рассылку стихов Пушкина, на очереди — Данте

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Weekend

Бесплатная рассылка стихов «Не зарастет» Сейчас проект запускает рассылку стихов Пушкина, на очереди — Данте

Город

Власти Москвы стали анонсировать городские события в Viber

Подписчики чата будут первыми узнавать о фестивалях, выставках и концертах в Москве

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Город

Власти Москвы стали анонсировать городские события в Viber Подписчики чата будут первыми узнавать о фестивалях, выставках и концертах в Москве

Ситуация

«Мегафон» оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рассылку

Согласно закону «О рекламе», операторы имеют право рассылать её только с предварительного согласия абонента

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Ситуация

«Мегафон» оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рассылку Согласно закону «О рекламе», операторы имеют право рассылать её только с предварительного согласия абонента

Ситуация

ФАС оштрафовала «Альфа-банк» за рассылку спама

Банку грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей

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Ситуация

ФАС оштрафовала «Альфа-банк» за рассылку спама Банку грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей

«SMS не надо»: Почему сервис рассылок борется со спамом
Менеджмент
«SMS не надо»: Почему сервис рассылок борется со спамомФёдор Ченков объяснил H&F, как его бизнесу, сервису SMS-рассылок «Арамба», помогает проект «SMS не надо», позволяющий отписаться от навязчивого спама.
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«SMS не надо»: Почему сервис рассылок борется со спамом
Менеджмент

«SMS не надо»: Почему сервис рассылок борется со спамом Фёдор Ченков объяснил H&F, как его бизнесу, сервису SMS-рассылок «Арамба», помогает проект «SMS не надо», позволяющий отписаться от навязчивого спама.

Новости

Mail.Ru Group продал долю в Subscribe.ru

Сумма сделки не разглашается

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Новости

Mail.Ru Group продал долю в Subscribe.ru Сумма сделки не разглашается

Послал так послал: Как сделать ненавязчивую и эффективную SMS-рассылку
Облако знаний
Послал так послал: Как сделать ненавязчивую и эффективную SMS-рассылкуВ прошлом году рынок SMS-рассылок вырос на 70%. H&F узнал о том, что происходит на рынке и как грамотно пользоваться этим инструментом.
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Послал так послал: Как сделать ненавязчивую и эффективную SMS-рассылку
Облако знаний

Послал так послал: Как сделать ненавязчивую и эффективную SMS-рассылку В прошлом году рынок SMS-рассылок вырос на 70%. H&F узнал о том, что происходит на рынке и как грамотно пользоваться этим инструментом.

Новости

Предприниматели смогут изучить своих подписчиков с помощью «Почтового офиса» от «Яндекса»

Он предоставит им подробную информацию о том, кто и как читает письма из их рассылок о новых предложениях и специальных акциях

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Новости

Предприниматели смогут изучить своих подписчиков с помощью «Почтового офиса» от «Яндекса» Он предоставит им подробную информацию о том, кто и как читает письма из их рассылок о новых предложениях и специальных акциях

Письма счастья: Как правильно делать email-рассылку
Облако знаний
Письма счастья: Как правильно делать email-рассылкуАвтор рассылок «Мегаплана» и «Будиста» Максим Ильяхов рассказал H&F о том, как сделать хорошую, честную и эффективную рассылку.
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Письма счастья: Как правильно делать email-рассылку
Облако знаний

Письма счастья: Как правильно делать email-рассылку Автор рассылок «Мегаплана» и «Будиста» Максим Ильяхов рассказал H&F о том, как сделать хорошую, честную и эффективную рассылку.