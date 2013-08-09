Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей
В прошлом году потратили почти в три раза меньше
Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей В прошлом году потратили почти в три раза меньше
«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина
18 писем на почту о жизни в концепции «ноль отходов»
«Пластик, уходи!»: Рассылка Гринписа с экосоветами во время карантина 18 писем на почту о жизни в концепции «ноль отходов»
На случай перебоев с интернетом: Где еще читать The Village Все наши соцсети и рассылка в одном посте
Сообщество «Багосы» — о причинах хакерской атаки на «ВКонтакте»
Программисты утверждают, что данные пользователей не пострадали
Сообщество «Багосы» — о причинах хакерской атаки на «ВКонтакте» Программисты утверждают, что данные пользователей не пострадали
Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий
Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона
Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона
Пользователей Airbnb предупредили о краже банковских данных с помощью рассылки
Фишинговая атака происходит через почту
Пользователей Airbnb предупредили о краже банковских данных с помощью рассылки Фишинговая атака происходит через почту
«Я зарабатываю на рассылках» Сколько компании готовы платить за письма клиентам и можно ли разбогатеть на электронных посланиях
В московских библиотеках ввели СМС-напоминания о возврате книг
Сейчас к бесплатной рассылке подключились 120 тысяч человек
В московских библиотеках ввели СМС-напоминания о возврате книг Сейчас к бесплатной рассылке подключились 120 тысяч человек
The Village запустил еженедельную рассылку про реновацию
Читатели издания получат новый способ следить за новостями о программе сноса домов в Москве
The Village запустил еженедельную рассылку про реновацию Читатели издания получат новый способ следить за новостями о программе сноса домов в Москве
«Яндекс.Деньги» запустили сервис оплаты товаров через электронные письма
Система позволит клиентам не переходить на сайт продавца для совершения покупки
«Яндекс.Деньги» запустили сервис оплаты товаров через электронные письма Система позволит клиентам не переходить на сайт продавца для совершения покупки
Бесплатная рассылка стихов «Не зарастет»
Сейчас проект запускает рассылку стихов Пушкина, на очереди — Данте
Бесплатная рассылка стихов «Не зарастет» Сейчас проект запускает рассылку стихов Пушкина, на очереди — Данте
Власти Москвы стали анонсировать городские события в Viber
Подписчики чата будут первыми узнавать о фестивалях, выставках и концертах в Москве
Власти Москвы стали анонсировать городские события в Viber Подписчики чата будут первыми узнавать о фестивалях, выставках и концертах в Москве
«Мегафон» оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рассылку
Согласно закону «О рекламе», операторы имеют право рассылать её только с предварительного согласия абонента
«Мегафон» оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рассылку Согласно закону «О рекламе», операторы имеют право рассылать её только с предварительного согласия абонента
ФАС оштрафовала «Альфа-банк» за рассылку спама
Банку грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей
ФАС оштрафовала «Альфа-банк» за рассылку спама Банку грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей
«SMS не надо»: Почему сервис рассылок борется со спамом Фёдор Ченков объяснил H&F, как его бизнесу, сервису SMS-рассылок «Арамба», помогает проект «SMS не надо», позволяющий отписаться от навязчивого спама.
Mail.Ru Group продал долю в Subscribe.ru Сумма сделки не разглашается
Послал так послал: Как сделать ненавязчивую и эффективную SMS-рассылку В прошлом году рынок SMS-рассылок вырос на 70%. H&F узнал о том, что происходит на рынке и как грамотно пользоваться этим инструментом.
Предприниматели смогут изучить своих подписчиков с помощью «Почтового офиса» от «Яндекса»
Он предоставит им подробную информацию о том, кто и как читает письма из их рассылок о новых предложениях и специальных акциях