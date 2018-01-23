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Почему нужно ходить в кофейни со своим или отказываться от напитков на вынос
Есть вопрос
Почему нужно ходить в кофейни со своим или отказываться от напитков на вынос Объясняют координаторки движения My Cup, Please в Краснодаре
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Почему нужно ходить в кофейни со своим или отказываться от напитков на вынос
Есть вопрос

Почему нужно ходить в кофейни со своим или отказываться от напитков на вынос Объясняют координаторки движения My Cup, Please в Краснодаре

Новости

В Сочи отметят День защиты окружающей среды

На площади Островского 5 июня пройдут мастер-классы, дегустациии, конкурсы

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Новости

В Сочи отметят День защиты окружающей среды На площади Островского 5 июня пройдут мастер-классы, дегустациии, конкурсы

Как организовать раздельный сбор дома
Есть вопрос
Как организовать раздельный сбор домаУместив несколько ведер на кухне площадью 6 кв м
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Как организовать раздельный сбор дома
Есть вопрос

Как организовать раздельный сбор дома Уместив несколько ведер на кухне площадью 6 кв м

Новости

В Сочи собрали полтонны отработанных батареек

И спасли ежиков

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Новости

В Сочи собрали полтонны отработанных батареек И спасли ежиков

Что такое философия zero-waste
Есть вопрос
Что такое философия zero-waste И почему это концепция будущего
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Что такое философия zero-waste
Есть вопрос

Что такое философия zero-waste И почему это концепция будущего

Почему нам стоит отказаться от пластика или сократить его потребление до минимума?
Есть вопрос
Почему нам стоит отказаться от пластика или сократить его потребление до минимума?И как заменять одноразовые товары на многоразовые в повседневности
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Почему нам стоит отказаться от пластика или сократить его потребление до минимума?
Есть вопрос

Почему нам стоит отказаться от пластика или сократить его потребление до минимума? И как заменять одноразовые товары на многоразовые в повседневности

«Спасибо, пакет не нужен»: Жизнь без пластика
Инструкция
«Спасибо, пакет не нужен»: Жизнь без пластика Как заменять одноразовые товары на многоразовые в повседневности
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«Спасибо, пакет не нужен»: Жизнь без пластика
Инструкция

«Спасибо, пакет не нужен»: Жизнь без пластика Как заменять одноразовые товары на многоразовые в повседневности

«РазДельный сбор» в Сочи: Уменьшай, перерабатывай, используй повторно
Комментарии
«РазДельный сбор» в Сочи: Уменьшай, перерабатывай, используй повторноУзнали, что такое раздельный сбор и кто им занимается в городе и Красной поляне
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«РазДельный сбор» в Сочи: Уменьшай, перерабатывай, используй повторно
Комментарии

«РазДельный сбор» в Сочи: Уменьшай, перерабатывай, используй повторно Узнали, что такое раздельный сбор и кто им занимается в городе и Красной поляне

Новости

В Сочи устанавливают контейнеры для макулатуры

Первый бокс появился на площадке в начале улицы Чехова

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Новости

В Сочи устанавливают контейнеры для макулатуры Первый бокс появился на площадке в начале улицы Чехова

Новости

Кавказский заповедник и РГО начинают в Сочи проект по раздельному сбору мусора

Проект "Чистые горы Кавказа" первоначально будет внедрён на трёх популярных объектах

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Новости

Кавказский заповедник и РГО начинают в Сочи проект по раздельному сбору мусора Проект "Чистые горы Кавказа" первоначально будет внедрён на трёх популярных объектах

Новости

Раздельный сбор начнет действовать на пляжах Сочи

Разноцветные контейнеры появятся на 85 муниципальных прибрежных зона

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Новости

Раздельный сбор начнет действовать на пляжах Сочи Разноцветные контейнеры появятся на 85 муниципальных прибрежных зона

Новости

В Сочи стартует серия семинаров школы раздельного сбора отходов «Разделяй с нами»

На занятиях расскажут, как организовать сортировку отходов в своем дворе

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Новости

В Сочи стартует серия семинаров школы раздельного сбора отходов «Разделяй с нами» На занятиях расскажут, как организовать сортировку отходов в своем дворе