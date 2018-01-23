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Почему нужно ходить в кофейни со своим или отказываться от напитков на вынос Объясняют координаторки движения My Cup, Please в Краснодаре
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Почему нужно ходить в кофейни со своим или отказываться от напитков на вынос Объясняют координаторки движения My Cup, Please в Краснодаре
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В Сочи отметят День защиты окружающей среды
На площади Островского 5 июня пройдут мастер-классы, дегустациии, конкурсы
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В Сочи отметят День защиты окружающей среды На площади Островского 5 июня пройдут мастер-классы, дегустациии, конкурсы
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Как организовать раздельный сбор дома Уместив несколько ведер на кухне площадью 6 кв м
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В Сочи собрали полтонны отработанных батареек И спасли ежиков
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Почему нам стоит отказаться от пластика или сократить его потребление до минимума?И как заменять одноразовые товары на многоразовые в повседневности
Есть вопрос
Почему нам стоит отказаться от пластика или сократить его потребление до минимума? И как заменять одноразовые товары на многоразовые в повседневности
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«Спасибо, пакет не нужен»: Жизнь без пластика Как заменять одноразовые товары на многоразовые в повседневности
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«Спасибо, пакет не нужен»: Жизнь без пластика Как заменять одноразовые товары на многоразовые в повседневности
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«РазДельный сбор» в Сочи: Уменьшай, перерабатывай, используй повторноУзнали, что такое раздельный сбор и кто им занимается в городе и Красной поляне
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«РазДельный сбор» в Сочи: Уменьшай, перерабатывай, используй повторно Узнали, что такое раздельный сбор и кто им занимается в городе и Красной поляне
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В Сочи устанавливают контейнеры для макулатуры
Первый бокс появился на площадке в начале улицы Чехова
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В Сочи устанавливают контейнеры для макулатуры Первый бокс появился на площадке в начале улицы Чехова
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Кавказский заповедник и РГО начинают в Сочи проект по раздельному сбору мусора
Проект "Чистые горы Кавказа" первоначально будет внедрён на трёх популярных объектах
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Кавказский заповедник и РГО начинают в Сочи проект по раздельному сбору мусора Проект "Чистые горы Кавказа" первоначально будет внедрён на трёх популярных объектах
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Раздельный сбор начнет действовать на пляжах Сочи
Разноцветные контейнеры появятся на 85 муниципальных прибрежных зона
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Раздельный сбор начнет действовать на пляжах Сочи Разноцветные контейнеры появятся на 85 муниципальных прибрежных зона
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В Сочи стартует серия семинаров школы раздельного сбора отходов «Разделяй с нами»
На занятиях расскажут, как организовать сортировку отходов в своем дворе
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