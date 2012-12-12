На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве
На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие
На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие
Re:Store запустил сервис аренды айфонов
Через год аренды смартфон можно выкупить, переплатив около 11 тысяч рублей
Re:Store запустил сервис аренды айфонов Через год аренды смартфон можно выкупить, переплатив около 11 тысяч рублей
Академия re:Store проведет новогодние мастер-классы для детей и подростков
На занятиях участники научатся работать с видео- и графическими редакторами
Академия re:Store проведет новогодние мастер-классы для детей и подростков На занятиях участники научатся работать с видео- и графическими редакторами
В Музее Москвы откроется выставка подводных снимков на iPhone X
Проект посвящен технологиям, которые помогают создавать произведения искусства
В Музее Москвы откроется выставка подводных снимков на iPhone X Проект посвящен технологиям, которые помогают создавать произведения искусства
В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre
Магазин будет работать до конца чемпионата мира
В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre Магазин будет работать до конца чемпионата мира
В России запустят Trade-in для айпэдов
Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»
В России запустят Trade-in для айпэдов Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»
Академия re:Store проведет бесплатную лекцию о видеосъемке на айфон
Гостям предоставят список приложений для обработки роликов
Академия re:Store проведет бесплатную лекцию о видеосъемке на айфон Гостям предоставят список приложений для обработки роликов
В академии re:Store на Тверской пройдет лекция о диджитал-искусстве
В роли лектора выступит Kirill Rave
В академии re:Store на Тверской пройдет лекция о диджитал-искусстве В роли лектора выступит Kirill Rave
«В минус точно не уйдем»: Москвичи в очереди за iPhone XThe Village узнал, зачем проводить по три ночи в очереди за самым дорогим телефоном в мире, и протестировал возможности новинки
«В минус точно не уйдем»: Москвичи в очереди за iPhone X The Village узнал, зачем проводить по три ночи в очереди за самым дорогим телефоном в мире, и протестировал возможности новинки
Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone X людей
Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone людей
Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone X людей Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone людей
Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку
Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store
Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store
Весной в «Авиапарке» откроется первый спортивный магазин Leap
Это новая сеть Inventive Retail Group, которая развивает магазины Street Beat, re:Store, Nike, Samsung и Unode50
Весной в «Авиапарке» откроется первый спортивный магазин Leap Это новая сеть Inventive Retail Group, которая развивает магазины Street Beat, re:Store, Nike, Samsung и Unode50
Новый iPhone пользуется у россиян повышенным спросом
iPhone 7 оказался более популярным, чем iPhone 6
Новый iPhone пользуется у россиян повышенным спросом iPhone 7 оказался более популярным, чем iPhone 6
«М.Видео» и re:Store начали закупать iPhone напрямую у Apple
До этого им приходилось пользоваться услугами оптовых дистрибуторов
«М.Видео» и re:Store начали закупать iPhone напрямую у Apple До этого им приходилось пользоваться услугами оптовых дистрибуторов
Магазины re:Store повысили цены на технику Apple на 10 %
Подорожание коснулось всех товаров сети, за исключением аксессуаров