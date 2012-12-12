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Новости

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве

На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие

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Новости

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие

Новости

Re:Store запустил сервис аренды айфонов

Через год аренды смартфон можно выкупить, переплатив около 11 тысяч рублей

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Новости

Re:Store запустил сервис аренды айфонов Через год аренды смартфон можно выкупить, переплатив около 11 тысяч рублей

Новости

Академия re:Store проведет новогодние мастер-классы для детей и подростков

На занятиях участники научатся работать с видео- и графическими редакторами

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Новости

Академия re:Store проведет новогодние мастер-классы для детей и подростков На занятиях участники научатся работать с видео- и графическими редакторами

Новости

В Музее Москвы откроется выставка подводных снимков на iPhone X

Проект посвящен технологиям, которые помогают создавать произведения искусства

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Новости

В Музее Москвы откроется выставка подводных снимков на iPhone X Проект посвящен технологиям, которые помогают создавать произведения искусства

Новости

В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre

Магазин будет работать до конца чемпионата мира

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Новости

В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre Магазин будет работать до конца чемпионата мира

Новости

В России запустят Trade-in для айпэдов

Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»

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Новости

В России запустят Trade-in для айпэдов Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»

Новости

Академия re:Store проведет бесплатную лекцию о видеосъемке на айфон

Гостям предоставят список приложений для обработки роликов

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Новости

Академия re:Store проведет бесплатную лекцию о видеосъемке на айфон Гостям предоставят список приложений для обработки роликов

Новости

В академии re:Store на Тверской пройдет лекция о диджитал-искусстве

В роли лектора выступит Kirill Rave

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Новости

В академии re:Store на Тверской пройдет лекция о диджитал-искусстве В роли лектора выступит Kirill Rave

«В минус точно не уйдем»: Москвичи в очереди за iPhone X
Люди в городе

«В минус точно не уйдем»: Москвичи в очереди за iPhone XThe Village узнал, зачем проводить по три ночи в очереди за самым дорогим телефоном в мире, и протестировал возможности новинки

Люди в городе

«В минус точно не уйдем»: Москвичи в очереди за iPhone X The Village узнал, зачем проводить по три ночи в очереди за самым дорогим телефоном в мире, и протестировал возможности новинки

Новости

Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone X людей

Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone людей

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Новости

Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone X людей Мосгортранс выделил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone людей

Новости

Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку

Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store

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Новости

Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store

Магазины

Весной в «Авиапарке» откроется первый спортивный магазин Leap

Это новая сеть Inventive Retail Group, которая развивает магазины Street Beat, re:Store, Nike, Samsung и Unode50

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Магазины

Весной в «Авиапарке» откроется первый спортивный магазин Leap Это новая сеть Inventive Retail Group, которая развивает магазины Street Beat, re:Store, Nike, Samsung и Unode50

Город

Новый iPhone пользуется у россиян повышенным спросом

iPhone 7 оказался более популярным, чем iPhone 6

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Город

Новый iPhone пользуется у россиян повышенным спросом iPhone 7 оказался более популярным, чем iPhone 6

Новости

«М.Видео» и re:Store начали закупать iPhone напрямую у Apple

До этого им приходилось пользоваться услугами оптовых дистрибуторов

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Новости

«М.Видео» и re:Store начали закупать iPhone напрямую у Apple До этого им приходилось пользоваться услугами оптовых дистрибуторов

Новости

Магазины re:Store повысили цены на технику Apple на 10 %

Подорожание коснулось всех товаров сети, за исключением аксессуаров

3
Новости

Магазины re:Store повысили цены на технику Apple на 10 % Подорожание коснулось всех товаров сети, за исключением аксессуаров

Кто стоит в очереди за iPhone 6
Люди в городе
Кто стоит в очереди за iPhone 6 The Village познакомился с теми, кто накануне стоял в очередях за новым iPhone 6 и выяснил, зачем им это нужно
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Кто стоит в очереди за iPhone 6
Люди в городе

Кто стоит в очереди за iPhone 6 The Village познакомился с теми, кто накануне стоял в очередях за новым iPhone 6 и выяснил, зачем им это нужно

Город

Продажи iPhone и iPad стартуют 14 декабря

Официальные продажи iPhone 5 и iPad mini в России стартуют 14 декабря.

2
Город

Продажи iPhone и iPad стартуют 14 декабря Официальные продажи iPhone 5 и iPad mini в России стартуют 14 декабря.