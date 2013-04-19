Новости
Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Участникам предлагают прожить месяц на острове
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Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре Участникам предлагают прожить месяц на острове
Новости
«Россия депрессивная»: Катрин Ненашева запустит новое интерактивное шоу
Героями сериала можно будет управлять с помощью бота
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«Россия депрессивная»: Катрин Ненашева запустит новое интерактивное шоу Героями сериала можно будет управлять с помощью бота
Новости
Московские власти планируют снести съемочную площадку «Дома-2»
На ее месте может появиться трамвайная остановка «Антоновка»
Новости
Московские власти планируют снести съемочную площадку «Дома-2» На ее месте может появиться трамвайная остановка «Антоновка»
Новости
Крупнейшие паблики «ВКонтакте» запускают онлайн реалити-шоу
Шоу будет транслироваться в прямом эфире в соцсети
Новости
Крупнейшие паблики «ВКонтакте» запускают онлайн реалити-шоу Шоу будет транслироваться в прямом эфире в соцсети
Новости
Реалити-шоу «Стартапы», проблемы Apple и беспилотные автобусы Маска
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Реалити-шоу «Стартапы», проблемы Apple и беспилотные автобусы Маска Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Ситуация
МВД запускает реалити-шоу о полицейских
Оно начнётся 6 сентября и продлится в течение пяти недель
Ситуация