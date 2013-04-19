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Новости

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Участникам предлагают прожить месяц на острове

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Новости

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре Участникам предлагают прожить месяц на острове

Новости

«Россия депрессивная»: Катрин Ненашева запустит новое интерактивное шоу

Героями сериала можно будет управлять с помощью бота

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Новости

«Россия депрессивная»: Катрин Ненашева запустит новое интерактивное шоу Героями сериала можно будет управлять с помощью бота

Новости

Московские власти планируют снести съемочную площадку «Дома-2»

На ее месте может появиться трамвайная остановка «Антоновка»

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Новости

Московские власти планируют снести съемочную площадку «Дома-2» На ее месте может появиться трамвайная остановка «Антоновка»

Новости

Крупнейшие паблики «ВКонтакте» запускают онлайн реалити-шоу

Шоу будет транслироваться в прямом эфире в соцсети

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Новости

Крупнейшие паблики «ВКонтакте» запускают онлайн реалити-шоу Шоу будет транслироваться в прямом эфире в соцсети

Новости

Реалити-шоу «Стартапы», проблемы Apple и беспилотные автобусы Маска

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Реалити-шоу «Стартапы», проблемы Apple и беспилотные автобусы Маска Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ситуация

МВД запускает реалити-шоу о полицейских

Оно начнётся 6 сентября и продлится в течение пяти недель

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Ситуация

МВД запускает реалити-шоу о полицейских Оно начнётся 6 сентября и продлится в течение пяти недель

Новости

Власти Москвы снимут реалити-шоу про предпринимателей

На это потратят 20 млн рублей из городского бюджета

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Новости

Власти Москвы снимут реалити-шоу про предпринимателей На это потратят 20 млн рублей из городского бюджета