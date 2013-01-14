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Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»
Утро в мире
Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»
Утро в мире

Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Uber на автопилоте, игровая платформа Facebook и новая функция Instagram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Uber на автопилоте, игровая платформа Facebook и новая функция Instagram Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новый фонд Сбербанка, эволюция ховербордов и кража шуток в Axe

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новый фонд Сбербанка, эволюция ховербордов и кража шуток в Axe Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце
Облако знаний
«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне ШварцеВ прокат вышел фильм о гениальном программисте, создателе RSS и Reddit, который оставался верен своим принципам и поплатился за это. Редактор H&F рассказывает, о чём фильм заставляет задуматься.
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«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце
Облако знаний

«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце В прокат вышел фильм о гениальном программисте, создателе RSS и Reddit, который оставался верен своим принципам и поплатился за это. Редактор H&F рассказывает, о чём фильм заставляет задуматься.

Business Geek: Вещи ужасного дизайна, сервисы для отказа от курения и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Вещи ужасного дизайна, сервисы для отказа от курения и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Вещи ужасного дизайна, сервисы для отказа от курения и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Вещи ужасного дизайна, сервисы для отказа от курения и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Девушка создала Lego-резюме «Собери лучшего интерна», чтобы получить стажировку мечты

В кастомный набор Lego девушка включила фигурку себя и «инструкцию» по применению интерна.

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Новости

Девушка создала Lego-резюме «Собери лучшего интерна», чтобы получить стажировку мечты В кастомный набор Lego девушка включила фигурку себя и «инструкцию» по применению интерна.

Новости

Скандал дня: Владельцы биткоинов уничтожили свои айфоны в ответ на удаление Blockchain из App Store

Для этого они использовали не только собственную силу, но и различные сподручные средства: гаечный ключ, мачете и даже винтовку

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Новости

Скандал дня: Владельцы биткоинов уничтожили свои айфоны в ответ на удаление Blockchain из App Store Для этого они использовали не только собственную силу, но и различные сподручные средства: гаечный ключ, мачете и даже винтовку

Новости

Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей

За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%

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Новости

Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%

Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса
Hopes & Fears
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнесаH&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.
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Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса
Hopes & Fears

Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса H&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.

Новости

Yahoo! может приобрести фотохостинг Imgur

Сумма сделки не разглашается, однако стоимость проекта может колебаться от $100 млн до $500 млн

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Новости

Yahoo! может приобрести фотохостинг Imgur Сумма сделки не разглашается, однако стоимость проекта может колебаться от $100 млн до $500 млн

Возбудитель инфекции: Как снять вирусное видео
Облако знаний
Возбудитель инфекции: Как снять вирусное видеоНесмотря на то что эпидемия вирусного маркетинга пошла на спад, снять ролик, который посмотрят миллионы, хотят многие. Авторы успешных видео рассказали, как это сделать.
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Возбудитель инфекции: Как снять вирусное видео
Облако знаний

Возбудитель инфекции: Как снять вирусное видео Несмотря на то что эпидемия вирусного маркетинга пошла на спад, снять ролик, который посмотрят миллионы, хотят многие. Авторы успешных видео рассказали, как это сделать.

Новости

Reddit запустил познавательный мини-сериал Explain Like I'm Five

Актёры рассказывают о значении сложных терминов простыми словами

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Новости

Reddit запустил познавательный мини-сериал Explain Like I'm Five Актёры рассказывают о значении сложных терминов простыми словами

Новости

Создатель RSS и Reddit Аарон Шварц покончил с собой

Он был найден мёртвым в своей квартире

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Новости

Создатель RSS и Reddit Аарон Шварц покончил с собой Он был найден мёртвым в своей квартире