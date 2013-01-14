Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Uber на автопилоте, игровая платформа Facebook и новая функция Instagram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Uber на автопилоте, игровая платформа Facebook и новая функция Instagram Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый фонд Сбербанка, эволюция ховербордов и кража шуток в Axe
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый фонд Сбербанка, эволюция ховербордов и кража шуток в Axe Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце В прокат вышел фильм о гениальном программисте, создателе RSS и Reddit, который оставался верен своим принципам и поплатился за это. Редактор H&F рассказывает, о чём фильм заставляет задуматься.
Business Geek: Вещи ужасного дизайна, сервисы для отказа от курения и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Девушка создала Lego-резюме «Собери лучшего интерна», чтобы получить стажировку мечты
В кастомный набор Lego девушка включила фигурку себя и «инструкцию» по применению интерна.
Девушка создала Lego-резюме «Собери лучшего интерна», чтобы получить стажировку мечты В кастомный набор Lego девушка включила фигурку себя и «инструкцию» по применению интерна.
Скандал дня: Владельцы биткоинов уничтожили свои айфоны в ответ на удаление Blockchain из App Store
Для этого они использовали не только собственную силу, но и различные сподручные средства: гаечный ключ, мачете и даже винтовку
Скандал дня: Владельцы биткоинов уничтожили свои айфоны в ответ на удаление Blockchain из App Store Для этого они использовали не только собственную силу, но и различные сподручные средства: гаечный ключ, мачете и даже винтовку
Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей
За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%
Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса H&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.
Yahoo! может приобрести фотохостинг Imgur
Сумма сделки не разглашается, однако стоимость проекта может колебаться от $100 млн до $500 млн
Yahoo! может приобрести фотохостинг Imgur Сумма сделки не разглашается, однако стоимость проекта может колебаться от $100 млн до $500 млн
Возбудитель инфекции: Как снять вирусное видео Несмотря на то что эпидемия вирусного маркетинга пошла на спад, снять ролик, который посмотрят миллионы, хотят многие. Авторы успешных видео рассказали, как это сделать.
Reddit запустил познавательный мини-сериал Explain Like I'm Five
Актёры рассказывают о значении сложных терминов простыми словами