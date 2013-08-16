Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим
Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех
Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех
Приложение «ВКонтакте» впервые за два года обновило дизайн в тестовом режиме
Получить доступ можно по QR-коду
Приложение «ВКонтакте» впервые за два года обновило дизайн в тестовом режиме Получить доступ можно по QR-коду
Twitter внедряет новый десктоп-интерфейс. Старая версия станет недоступной
В ближайшие дни компания обновит сайт для всех пользователей
Twitter внедряет новый десктоп-интерфейс. Старая версия станет недоступной В ближайшие дни компания обновит сайт для всех пользователей
Новый стиль МТС с обновленным яйцом Логотип обновили впервые за 13 лет
Павел Дуров — о недостатках нового дизайна «ВКонтакте»
17 августа разработчики «ВКонтакте» завершили перевод пользователей на новый дизайн сайта
Павел Дуров — о недостатках нового дизайна «ВКонтакте» 17 августа разработчики «ВКонтакте» завершили перевод пользователей на новый дизайн сайта
«Новая газета» перезапустила сайт На сайте появились сервисы «Пакеты» и «Пояса»
Сайт Esquire перезапустился На сайте сделали редизайн
Фоторепортаж: «Арт-прививка» в детской поликлинике The VIllage отправился в поликлинику при детской Морозовской больнице, интерьеры которой разнообразили работами московских современных художников.
Фоторепортаж: «Арт-прививка» в детской поликлинике The VIllage отправился в поликлинику при детской Морозовской больнице, интерьеры которой разнообразили работами московских современных художников.
Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайна За два года работы Charmer studio сделала редизайн трёх СМИ, причём все три проекта понравились профессиональному сообществу (что редкость для медиа). Кто они такие и как им это удалось?
Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайна За два года работы Charmer studio сделала редизайн трёх СМИ, причём все три проекта понравились профессиональному сообществу (что редкость для медиа). Кто они такие и как им это удалось?
«Винзавод» сменил фирменный стиль
Студия Firma Super Brand придумала новый фирменный стиль и логотип для Центра современного искусства «Винзавод».