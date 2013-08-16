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Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим

Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех

Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим
Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех

Приложение «ВКонтакте» впервые за два года обновило дизайн в тестовом режиме

Получить доступ можно по QR-коду

Приложение «ВКонтакте» впервые за два года обновило дизайн в тестовом режиме
Получить доступ можно по QR-коду

Twitter внедряет новый десктоп-интерфейс. Старая версия станет недоступной

В ближайшие дни компания обновит сайт для всех пользователей

Twitter внедряет новый десктоп-интерфейс. Старая версия станет недоступной
В ближайшие дни компания обновит сайт для всех пользователей

Новый стиль МТС с обновленным яйцом

Логотип обновили впервые за 13 лет

Новый стиль МТС с обновленным яйцом
Логотип обновили впервые за 13 лет

Павел Дуров — о недостатках нового дизайна «ВКонтакте»

17 августа разработчики «ВКонтакте» завершили перевод пользователей на новый дизайн сайта

Павел Дуров — о недостатках нового дизайна «ВКонтакте»
17 августа разработчики «ВКонтакте» завершили перевод пользователей на новый дизайн сайта

«Новая газета» перезапустила сайт

На сайте появились сервисы «Пакеты» и «Пояса»

«Новая газета» перезапустила сайт
На сайте появились сервисы «Пакеты» и «Пояса»

Сайт Esquire перезапустился

На сайте сделали редизайн

Сайт Esquire перезапустился
На сайте сделали редизайн

Фоторепортаж: «Арт-прививка» в детской поликлинике
Фоторепортаж: «Арт-прививка» в детской поликлинике The VIllage отправился в поликлинику при детской Морозовской больнице, интерьеры которой разнообразили работами московских современных художников.
Фоторепортаж: «Арт-прививка» в детской поликлинике

Фоторепортаж: «Арт-прививка» в детской поликлинике
The VIllage отправился в поликлинику при детской Морозовской больнице, интерьеры которой разнообразили работами московских современных художников.

Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайна
Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайна За два года работы Charmer studio сделала редизайн трёх СМИ, причём все три проекта понравились профессиональному сообществу (что редкость для медиа). Кто они такие и как им это удалось?
Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайна

Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайна
За два года работы Charmer studio сделала редизайн трёх СМИ, причём все три проекта понравились профессиональному сообществу (что редкость для медиа). Кто они такие и как им это удалось?

«Винзавод» сменил фирменный стиль

Студия Firma Super Brand придумала новый фирменный стиль и логотип для Центра современного искусства «Винзавод».

«Винзавод» сменил фирменный стиль
Студия Firma Super Brand придумала новый фирменный стиль и логотип для Центра современного искусства «Винзавод».

Новостной агрегатор Flipboard добавил возможность создания журнала

Каждый пользователь сможет выбирать свой контент и делиться им с другими

Новостной агрегатор Flipboard добавил возможность создания журнала
Каждый пользователь сможет выбирать свой контент и делиться им с другими