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Памфилова оценила стоимость проведения голосования по поправкам в Конституцию

Сумма сравнима с ценой президентской кампании

Памфилова оценила стоимость проведения голосования по поправкам в Конституцию
Сумма сравнима с ценой президентской кампании

«РБК»: В день голосования по Конституции хотят устроить дополнительный выходной

Предположительно, это будет в день рождения Ленина — 22 апреля

«РБК»: В день голосования по Конституции хотят устроить дополнительный выходной
Предположительно, это будет в день рождения Ленина — 22 апреля

В Иркутске зарегистрировали подгруппу для референдума о пенсионном возрасте

В составе подгруппы — 114 участников

В Иркутске зарегистрировали подгруппу для референдума о пенсионном возрасте
В составе подгруппы — 114 участников

Новый курс РПЦ в школах, автономия Ломбардии и Венето и ТВ-ролик фильма «Тор: Рагнарек»
Новый курс РПЦ в школах, автономия Ломбардии и Венето и ТВ-ролик фильма «Тор: Рагнарек» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новый курс РПЦ в школах, автономия Ломбардии и Венето и ТВ-ролик фильма «Тор: Рагнарек»

Новый курс РПЦ в школах, автономия Ломбардии и Венето и ТВ-ролик фильма «Тор: Рагнарек»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Как я наблюдал за референдумом в Каталонии
Как я наблюдал за референдумом в Каталонии «Это было массовое выражение гласности, нам о таком уровне только мечтать»
Как я наблюдал за референдумом в Каталонии

Как я наблюдал за референдумом в Каталонии
«Это было массовое выражение гласности, нам о таком уровне только мечтать»

Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»

Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

КПРФ обжалует решение областного суда по иску к Заксобранию в Верховном суде

Прокуратура приняла сторону парламента

КПРФ обжалует решение областного суда по иску к Заксобранию в Верховном суде
Прокуратура приняла сторону парламента

КПРФ подала в суд на Заксобрание по вопросу референдума о выборах мэра Иркутска

Коммунисты намерены обжаловать решение депутатов

КПРФ подала в суд на Заксобрание по вопросу референдума о выборах мэра Иркутска
Коммунисты намерены обжаловать решение депутатов

Заксобрание Иркутской области не одобрило проведение референдума о возврате выборов мэра Иркутска

Вопрос посчитали не соответствующим законодательству

Заксобрание Иркутской области не одобрило проведение референдума о возврате выборов мэра Иркутска
Вопрос посчитали не соответствующим законодательству

Что нужно знать о референдуме в Шотландии The Village разбирается, сможет ли Шотландия стать независимой

Что нужно знать о референдуме в Шотландии
The Village разбирается, сможет ли Шотландия стать независимой

День выбора: Как прошёл референдум в Крыму
День выбора: Как прошёл референдум в Крыму Чего ждут от России крымчане, почему молодёжь не разделяет радости пенсионеров и что будет в курортный сезон — Алексей Батурин о том, как голосовали и о чём говорили феодосийцы 16 марта
День выбора: Как прошёл референдум в Крыму

День выбора: Как прошёл референдум в Крыму
Чего ждут от России крымчане, почему молодёжь не разделяет радости пенсионеров и что будет в курортный сезон — Алексей Батурин о том, как голосовали и о чём говорили феодосийцы 16 марта

Накануне: Чем живёт Киев, Харьков, Донецк, Херсон и другие города Украины 16 марта в Крыму пройдёт референдум — The Village попросил жителей разных городов Украины рассказать, что у них происходит

Накануне: Чем живёт Киев, Харьков, Донецк, Херсон и другие города Украины
16 марта в Крыму пройдёт референдум — The Village попросил жителей разных городов Украины рассказать, что у них происходит

Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра
Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра В Варшаве прошёл референдум по вопросу досрочного снятия с должности мэра Ханны Гронкевич-Вальц: критики обвинили её в некомпетентности. The Village узнал, почему горожане хотят от нее избавиться.
Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра

Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра
В Варшаве прошёл референдум по вопросу досрочного снятия с должности мэра Ханны Гронкевич-Вальц: критики обвинили её в некомпетентности. The Village узнал, почему горожане хотят от нее избавиться.