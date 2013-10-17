Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра В Варшаве прошёл референдум по вопросу досрочного снятия с должности мэра Ханны Гронкевич-Вальц: критики обвинили её в некомпетентности. The Village узнал, почему горожане хотят от нее избавиться.