Памфилова оценила стоимость проведения голосования по поправкам в Конституцию
Сумма сравнима с ценой президентской кампании
Памфилова оценила стоимость проведения голосования по поправкам в Конституцию Сумма сравнима с ценой президентской кампании
«РБК»: В день голосования по Конституции хотят устроить дополнительный выходной
Предположительно, это будет в день рождения Ленина — 22 апреля
«РБК»: В день голосования по Конституции хотят устроить дополнительный выходной Предположительно, это будет в день рождения Ленина — 22 апреля
В Иркутске зарегистрировали подгруппу для референдума о пенсионном возрасте
В составе подгруппы — 114 участников
В Иркутске зарегистрировали подгруппу для референдума о пенсионном возрасте В составе подгруппы — 114 участников
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КПРФ обжалует решение областного суда по иску к Заксобранию в Верховном суде
Прокуратура приняла сторону парламента
КПРФ обжалует решение областного суда по иску к Заксобранию в Верховном суде Прокуратура приняла сторону парламента
КПРФ подала в суд на Заксобрание по вопросу референдума о выборах мэра Иркутска
Коммунисты намерены обжаловать решение депутатов
КПРФ подала в суд на Заксобрание по вопросу референдума о выборах мэра Иркутска Коммунисты намерены обжаловать решение депутатов
Заксобрание Иркутской области не одобрило проведение референдума о возврате выборов мэра Иркутска
Вопрос посчитали не соответствующим законодательству