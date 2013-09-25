«Двух из трёх будут выгонять»: Академик Виктор Васильев — о состоянии российской наукиThe Village поговорил с академиком РАН о реформе Академии, желании учёных уехать за границу и ЕГЭ по математике
«Двух из трёх будут выгонять»: Академик Виктор Васильев — о состоянии российской науки The Village поговорил с академиком РАН о реформе Академии, желании учёных уехать за границу и ЕГЭ по математике
Здание РАН оказалось ничьим
Росимущество выяснило, что здание Российской академии наук на Воробьёвых горах никому не принадлежит.
Здание РАН оказалось ничьим Росимущество выяснило, что здание Российской академии наук на Воробьёвых горах никому не принадлежит.
Путин предложил заморозить реформу РАН
Президент считает, что необходимо установить мораторий на имущественные и кадровые решения в Российской академии наук.
Путин предложил заморозить реформу РАН Президент считает, что необходимо установить мораторий на имущественные и кадровые решения в Российской академии наук.
Комментарий: Наталия Дёмина о реформе РАН The Village поговорил с научным журналистом Наталией Дёминой о том, почему учёные выступают против реформы Российской академии наук и к чему она может привести.