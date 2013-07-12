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Новости

Рекомендательный сервис для столичных театралов

Приложение предоставляет навигацию по спектаклям и позволяет купить театральные билеты

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Новости

Рекомендательный сервис для столичных театралов Приложение предоставляет навигацию по спектаклям и позволяет купить театральные билеты

Новости

Цены на iPhone, композитор Google и насилие в Lego

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Цены на iPhone, композитор Google и насилие в Lego Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Видеозвонки в WhatsApp, закрытие «Мегамозга» и кинобизнес Nintendo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Видеозвонки в WhatsApp, закрытие «Мегамозга» и кинобизнес Nintendo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Президент против Uber, стоимость Airbnb и GIF-телевидение

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Президент против Uber, стоимость Airbnb и GIF-телевидение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Яндекс» запустил рекомендательный сервис «Дзен»

Пока он доступен только в виде мобильной бета-версии

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Новости

«Яндекс» запустил рекомендательный сервис «Дзен» Пока он доступен только в виде мобильной бета-версии

Новости

Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Отказ Guardian от нефти, ICQ для автомобилей и интервью с Дуровым

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Отказ Guardian от нефти, ICQ для автомобилей и интервью с Дуровым Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Рекомендательный сервис Surfingbird оценили в $10 млн

25,1% проекта теперь принадлежат инвесткомпании Klever Internet Investments

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Новости

Рекомендательный сервис Surfingbird оценили в $10 млн 25,1% проекта теперь принадлежат инвесткомпании Klever Internet Investments

Новости

Look At Media и «Тематические медиа» прекращают работу с рекомендательным сервисом Surfingbird

Сервис пересмотрел свои подходы к работе с партнёрским контентом, в результате чего оказалось, что теперь медиапроекты теряют аудиторию своих материалов

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Новости

Look At Media и «Тематические медиа» прекращают работу с рекомендательным сервисом Surfingbird Сервис пересмотрел свои подходы к работе с партнёрским контентом, в результате чего оказалось, что теперь медиапроекты теряют аудиторию своих материалов

Новости

Сервис рекомендаций для онлайн-магазинов Retail Rocket привлёк $450 000 от фонда Impulse VC

Полученные средства основатели сервиса планируют направить на расширение своей команды и закрепление позиций на рынке

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Новости

Сервис рекомендаций для онлайн-магазинов Retail Rocket привлёк $450 000 от фонда Impulse VC Полученные средства основатели сервиса планируют направить на расширение своей команды и закрепление позиций на рынке

Краш-тест: Станет ли Zoon.ru популярным рекомендательным сервисом?
Эксперимент
Краш-тест: Станет ли Zoon.ru популярным рекомендательным сервисом?В рубрике «Краш-тест» мы проверяем на прочность новые проекты, задавая их основателям самые неудобные вопросы. В очередном выпуске — рекомендательный сервис Zoon.ru и Илья Мутовин.
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Краш-тест: Станет ли Zoon.ru популярным рекомендательным сервисом?
Эксперимент

Краш-тест: Станет ли Zoon.ru популярным рекомендательным сервисом? В рубрике «Краш-тест» мы проверяем на прочность новые проекты, задавая их основателям самые неудобные вопросы. В очередном выпуске — рекомендательный сервис Zoon.ru и Илья Мутовин.