Рекомендательный сервис для столичных театралов
Приложение предоставляет навигацию по спектаклям и позволяет купить театральные билеты
Рекомендательный сервис для столичных театралов Приложение предоставляет навигацию по спектаклям и позволяет купить театральные билеты
Цены на iPhone, композитор Google и насилие в Lego
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Цены на iPhone, композитор Google и насилие в Lego Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Видеозвонки в WhatsApp, закрытие «Мегамозга» и кинобизнес Nintendo
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Видеозвонки в WhatsApp, закрытие «Мегамозга» и кинобизнес Nintendo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Президент против Uber, стоимость Airbnb и GIF-телевидение
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Президент против Uber, стоимость Airbnb и GIF-телевидение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс» запустил рекомендательный сервис «Дзен»
Пока он доступен только в виде мобильной бета-версии
«Яндекс» запустил рекомендательный сервис «Дзен» Пока он доступен только в виде мобильной бета-версии
Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Офлайн-реклама от Facebook, интерес Uber к Nokia и спрос на Apple Watch Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Отказ Guardian от нефти, ICQ для автомобилей и интервью с Дуровым
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Отказ Guardian от нефти, ICQ для автомобилей и интервью с Дуровым Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Рекомендательный сервис Surfingbird оценили в $10 млн
25,1% проекта теперь принадлежат инвесткомпании Klever Internet Investments
Рекомендательный сервис Surfingbird оценили в $10 млн 25,1% проекта теперь принадлежат инвесткомпании Klever Internet Investments
Look At Media и «Тематические медиа» прекращают работу с рекомендательным сервисом Surfingbird
Сервис пересмотрел свои подходы к работе с партнёрским контентом, в результате чего оказалось, что теперь медиапроекты теряют аудиторию своих материалов
Look At Media и «Тематические медиа» прекращают работу с рекомендательным сервисом Surfingbird Сервис пересмотрел свои подходы к работе с партнёрским контентом, в результате чего оказалось, что теперь медиапроекты теряют аудиторию своих материалов
Сервис рекомендаций для онлайн-магазинов Retail Rocket привлёк $450 000 от фонда Impulse VC
Полученные средства основатели сервиса планируют направить на расширение своей команды и закрепление позиций на рынке