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Из-за репетиции парада перекроют движение и изменят работу станций метро

Ограничения будут действовать 26 и 27 апреля, а также 3, 4 и 6 мая

Из-за репетиции парада перекроют движение и изменят работу станций метро
Ограничения будут действовать 26 и 27 апреля, а также 3, 4 и 6 мая

Аэропорты Москвы закроют на время репетиций Парада Победы

Путешественникам пообещали незначительные задержки рейсов 11 и 13 апреля

Аэропорты Москвы закроют на время репетиций Парада Победы
Путешественникам пообещали незначительные задержки рейсов 11 и 13 апреля

В Москве вновь ограничат движение из-за репетиции парада Победы

Ограничения коснутся шести станций метро и более 20 улиц

В Москве вновь ограничат движение из-за репетиции парада Победы
Ограничения коснутся шести станций метро и более 20 улиц

В Москве ограничат парковку из-за подготовки к параду Победы

Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до 9 мая

В Москве ограничат парковку из-за подготовки к параду Победы
Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до 9 мая

Из-за подготовки к параду Победы в Москве перекроют более 20 улиц

Аналогичные ограничения будут действовать 3, 7 и 9 мая

Из-за подготовки к параду Победы в Москве перекроют более 20 улиц
Аналогичные ограничения будут действовать 3, 7 и 9 мая

Репетиция парада Победы

В Москве началась первая репетиция военного парада

Репетиция парада Победы
В Москве началась первая репетиция военного парада