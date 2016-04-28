Репетиция парада Победы

Из-за репетиции парада перекроют движение и изменят работу станций метро
Ограничения будут действовать 26 и 27 апреля, а также 3, 4 и 6 мая
Из-за репетиции парада перекроют движение и изменят работу станций метро Ограничения будут действовать 26 и 27 апреля, а также 3, 4 и 6 мая
Аэропорты Москвы закроют на время репетиций Парада Победы
Путешественникам пообещали незначительные задержки рейсов 11 и 13 апреля
Аэропорты Москвы закроют на время репетиций Парада Победы Путешественникам пообещали незначительные задержки рейсов 11 и 13 апреля
В Москве вновь ограничат движение из-за репетиции парада Победы
Ограничения коснутся шести станций метро и более 20 улиц
В Москве вновь ограничат движение из-за репетиции парада Победы Ограничения коснутся шести станций метро и более 20 улиц
В Москве ограничат парковку из-за подготовки к параду Победы
Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до 9 мая
В Москве ограничат парковку из-за подготовки к параду Победы Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до 9 мая
Из-за подготовки к параду Победы в Москве перекроют более 20 улиц
Аналогичные ограничения будут действовать 3, 7 и 9 мая