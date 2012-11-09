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События
Выходные в городе: 9−11 ноября
Teengirl Fantasy в «Стрелке», фестиваль в «Цветном», два дня с Джей Ло, а также пара лекций, несколько любопытных выставок и вечеринок.
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События
Выходные в городе: 9−11 ноября
Teengirl Fantasy в «Стрелке», фестиваль в «Цветном», два дня с Джей Ло, а также пара лекций, несколько любопытных выставок и вечеринок.
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