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Выходные в городе: 9−11 ноября
События
Выходные в городе: 9−11 ноябряTeengirl Fantasy в «Стрелке», фестиваль в «Цветном», два дня с Джей Ло, а также пара лекций, несколько любопытных выставок и вечеринок.
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Выходные в городе: 9−11 ноября
События

Выходные в городе: 9−11 ноября Teengirl Fantasy в «Стрелке», фестиваль в «Цветном», два дня с Джей Ло, а также пара лекций, несколько любопытных выставок и вечеринок.