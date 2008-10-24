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Рестобар суп вино В этом рестобаре суп возведен в гастрономический культ. Его предлагают к аперитиву, приносят в качестве основного блюда и на десерт вместе с шоколадными трюфелями.

Рестобар суп вино
В этом рестобаре суп возведен в гастрономический культ. Его предлагают к аперитиву, приносят в качестве основного блюда и на десерт вместе с шоколадными трюфелями.