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Рецепты шефов
Рецепты шефов: Китайские пельмени с бараниной
Шеф-повар китайского ресторана «Дружба» Лю Сянфэй рассказал, как приготовить традиционные пельмени с бараниной.
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Рецепты шефов
Рецепты шефов: Китайские пельмени с бараниной
Шеф-повар китайского ресторана «Дружба» Лю Сянфэй рассказал, как приготовить традиционные пельмени с бараниной.
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