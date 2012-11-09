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Рецепты шефов
Рецепты шефов: Китайские пельмени с баранинойШеф-повар китайского ресторана «Дружба» Лю Сянфэй рассказал, как приготовить традиционные пельмени с бараниной.
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Рецепты шефов

Рецепты шефов: Китайские пельмени с бараниной Шеф-повар китайского ресторана «Дружба» Лю Сянфэй рассказал, как приготовить традиционные пельмени с бараниной.