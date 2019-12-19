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Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века
Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века
Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века

Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века

В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира

Проект братьев Васильчуков будет работать даже зимой

В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира
Проект братьев Васильчуков будет работать даже зимой

KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри

В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов

KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри
В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов

В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family

Запуск проекта намечен в 2021 году

В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family
Запуск проекта намечен в 2021 году

Где заказать домашнюю еду
СПЕЦПРОЕКТ
Где заказать домашнюю еду И почему ее привезут в глиняных горшочках
Где заказать домашнюю еду
СПЕЦПРОЕКТ

Где заказать домашнюю еду
И почему ее привезут в глиняных горшочках

White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан

Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука

White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан
Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука

«Белок»: Многообещающие завтраки на Трехгорной мануфактуре
«Белок»: Многообещающие завтраки на Трехгорной мануфактуре Плавно перетекающие в ужины с коктейлями и вином
«Белок»: Многообещающие завтраки на Трехгорной мануфактуре

«Белок»: Многообещающие завтраки на Трехгорной мануфактуре
Плавно перетекающие в ужины с коктейлями и вином

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

Долгие завтраки и собственная выпечка

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре
Долгие завтраки и собственная выпечка

Ресторан Madame Wong переедет с Лесной в новое гастропространство «Комбинат»

Меню сократят, но хиты оставят

Ресторан Madame Wong переедет с Лесной в новое гастропространство «Комбинат»
Меню сократят, но хиты оставят

«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту

Комфортная еда и бесконечная карта, после которой вы откажитесь от магазинного вина

«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту
Комфортная еда и бесконечная карта, после которой вы откажитесь от магазинного вина

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре
Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина

Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары»
Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары» Два этажа смешанной кухни от Руслана Полякова и Александра Оганезова
Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары»

Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары»
Два этажа смешанной кухни от Руслана Полякова и Александра Оганезова

Минимализм по-гречески: Eva на «Белорусской»
Минимализм по-гречески: Eva на «Белорусской» Осьминоги, дипы и коктейли на метаксе
Минимализм по-гречески: Eva на «Белорусской»

Минимализм по-гречески: Eva на «Белорусской»
Осьминоги, дипы и коктейли на метаксе

Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»

До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка

Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»
До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка

Новый зеркальный зал ресторана Regent by Rico от бюро Wowhaus

Главным блюдом заведения являются стейки

Новый зеркальный зал ресторана Regent by Rico от бюро Wowhaus
Главным блюдом заведения являются стейки

Remy Burger на Большой Дмитровке закроется в середине февраля

Причины не называются

Remy Burger на Большой Дмитровке закроется в середине февраля
Причины не называются

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

Закуски в стол в домашней атмосфере

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской
Закуски в стол в домашней атмосфере

Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити»

Завтраки тут подают с 08:00

Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити»
Завтраки тут подают с 08:00

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге

Холдинг находится в поиске помещений

Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге
Холдинг находится в поиске помещений

«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном
«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном Гигантское меню и 2 тысячи квадратных метров
«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном

«Пекинская утка»: Три этажа с китайской едой на Цветном
Гигантское меню и 2 тысячи квадратных метров

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