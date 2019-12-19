В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира
Проект братьев Васильчуков будет работать даже зимой
В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира Проект братьев Васильчуков будет работать даже зимой
KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри
В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов
KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов
В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family
Запуск проекта намечен в 2021 году
В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family Запуск проекта намечен в 2021 году
White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан
Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука
White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука
«Белок»: Многообещающие завтраки на Трехгорной мануфактуре Плавно перетекающие в ужины с коктейлями и вином
Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре Долгие завтраки и собственная выпечка
Ресторан Madame Wong переедет с Лесной в новое гастропространство «Комбинат»
Меню сократят, но хиты оставят
Ресторан Madame Wong переедет с Лесной в новое гастропространство «Комбинат» Меню сократят, но хиты оставят
«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту
Комфортная еда и бесконечная карта, после которой вы откажитесь от магазинного вина
«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту Комфортная еда и бесконечная карта, после которой вы откажитесь от магазинного вина
«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре
Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина
«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина
Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары» Два этажа смешанной кухни от Руслана Полякова и Александра Оганезова
Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской»
До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка
Gashek: Винтажное гастробистро с завтраками на «Маяковской» До конца месяца на все меню действует 20%-я скидка
Новый зеркальный зал ресторана Regent by Rico от бюро Wowhaus
Главным блюдом заведения являются стейки
Новый зеркальный зал ресторана Regent by Rico от бюро Wowhaus Главным блюдом заведения являются стейки
Remy Burger на Большой Дмитровке закроется в середине февраля Причины не называются
Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской
Закуски в стол в домашней атмосфере
Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской Закуски в стол в домашней атмосфере
Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити» Завтраки тут подают с 08:00
Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге
Холдинг находится в поиске помещений