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Новости

Как будет выглядеть новый корпус РЭУ имени Плеханова в стиле хай-тек

Дизайн здания утвердила Москомархитектура

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Новости

Как будет выглядеть новый корпус РЭУ имени Плеханова в стиле хай-тек Дизайн здания утвердила Москомархитектура

Новости

Минтруд назвал самые востребованные профессии в России за 2018 год

Педагоги и бухгалтеры лидируют в списке

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Новости

Минтруд назвал самые востребованные профессии в России за 2018 год Педагоги и бухгалтеры лидируют в списке

Новости

Оператор столичных парковок поддержал идею о повышении цен

По мнению учреждения, инициатива поможет справиться с нехваткой мест на стоянках

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Новости

Оператор столичных парковок поддержал идею о повышении цен По мнению учреждения, инициатива поможет справиться с нехваткой мест на стоянках

Новости

В предуниверсарии начнут принимать с восьмого класса

Подготовиться к поступлению можно будет и в негосударственных вузах

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Новости

В предуниверсарии начнут принимать с восьмого класса Подготовиться к поступлению можно будет и в негосударственных вузах

Новости

Самые привлекательные вузы по версии Tinder

Их учащиеся получают больше всего лайков в приложении

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Новости

Самые привлекательные вузы по версии Tinder Их учащиеся получают больше всего лайков в приложении

Новости

Депутаты и эксперты раскритиковали бюджет за экономический застой

Они прогнозируют увеличение бюджетной непрозрачности

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Новости

Депутаты и эксперты раскритиковали бюджет за экономический застой Они прогнозируют увеличение бюджетной непрозрачности

Транспорт

В московском метро запустили поезд «Плехановец»

Он курсирует по Серпуховско-Тимирязевской линии

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Транспорт

В московском метро запустили поезд «Плехановец» Он курсирует по Серпуховско-Тимирязевской линии

Образование

В РЭУ имени Плеханова ликвидировали 13 филиалов

Студентов переведут в региональные государственные вузы

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Образование

В РЭУ имени Плеханова ликвидировали 13 филиалов Студентов переведут в региональные государственные вузы

Ситуация

Российский вуз впервые получил 4 звезды в рейтинге QS Stars University

Всего в мире 22 вуза имеют 4 звезды QS Stars

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Ситуация

Российский вуз впервые получил 4 звезды в рейтинге QS Stars University Всего в мире 22 вуза имеют 4 звезды QS Stars

Ученья свет: 5 крупнейших бизнес-инкубаторов при вузах
Менеджмент
Ученья свет: 5 крупнейших бизнес-инкубаторов при вузахБесплатно или за символические деньги московские вузы предоставляют стартаперам место, возможность учиться и общаться с инвесторами. H&F выбрал самые лучшие места.
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Ученья свет: 5 крупнейших бизнес-инкубаторов при вузах
Менеджмент

Ученья свет: 5 крупнейших бизнес-инкубаторов при вузах Бесплатно или за символические деньги московские вузы предоставляют стартаперам место, возможность учиться и общаться с инвесторами. H&F выбрал самые лучшие места.