Как будет выглядеть новый корпус РЭУ имени Плеханова в стиле хай-тек
Дизайн здания утвердила Москомархитектура
Как будет выглядеть новый корпус РЭУ имени Плеханова в стиле хай-тек Дизайн здания утвердила Москомархитектура
Минтруд назвал самые востребованные профессии в России за 2018 год
Педагоги и бухгалтеры лидируют в списке
Минтруд назвал самые востребованные профессии в России за 2018 год Педагоги и бухгалтеры лидируют в списке
Оператор столичных парковок поддержал идею о повышении цен
По мнению учреждения, инициатива поможет справиться с нехваткой мест на стоянках
Оператор столичных парковок поддержал идею о повышении цен По мнению учреждения, инициатива поможет справиться с нехваткой мест на стоянках
В предуниверсарии начнут принимать с восьмого класса
Подготовиться к поступлению можно будет и в негосударственных вузах
В предуниверсарии начнут принимать с восьмого класса Подготовиться к поступлению можно будет и в негосударственных вузах
Самые привлекательные вузы по версии Tinder
Их учащиеся получают больше всего лайков в приложении
Самые привлекательные вузы по версии Tinder Их учащиеся получают больше всего лайков в приложении
Депутаты и эксперты раскритиковали бюджет за экономический застой
Они прогнозируют увеличение бюджетной непрозрачности
Депутаты и эксперты раскритиковали бюджет за экономический застой Они прогнозируют увеличение бюджетной непрозрачности
В московском метро запустили поезд «Плехановец»
Он курсирует по Серпуховско-Тимирязевской линии
В московском метро запустили поезд «Плехановец» Он курсирует по Серпуховско-Тимирязевской линии
В РЭУ имени Плеханова ликвидировали 13 филиалов
Студентов переведут в региональные государственные вузы
В РЭУ имени Плеханова ликвидировали 13 филиалов Студентов переведут в региональные государственные вузы
Российский вуз впервые получил 4 звезды в рейтинге QS Stars University
Всего в мире 22 вуза имеют 4 звезды QS Stars