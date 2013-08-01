Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов

The Village узнал у аналитика московского рынка недвижимости, не подешевели ли квартиры в Москве, зачем мигранты живут в ЦАО и почему в спальных районах негде поставить машину