16 ноября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов
Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов The Village узнал у аналитика московского рынка недвижимости, не подешевели ли квартиры в Москве, зачем мигранты живут в ЦАО и почему в спальных районах негде поставить машину
Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов

Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов
The Village узнал у аналитика московского рынка недвижимости, не подешевели ли квартиры в Москве, зачем мигранты живут в ЦАО и почему в спальных районах негде поставить машину

Эксперимент The Village: Каково жить в резиновой квартире
Эксперимент The Village: Каково жить в резиновой квартире Редакция The Village вместе с друзьями и фотографом поселилась на ночь в однокомнатной квартире, чтобы выяснить, тяжело ли жить в таких условиях и какие правила необходимо соблюдать.
Эксперимент The Village: Каково жить в резиновой квартире

Эксперимент The Village: Каково жить в резиновой квартире
Редакция The Village вместе с друзьями и фотографом поселилась на ночь в однокомнатной квартире, чтобы выяснить, тяжело ли жить в таких условиях и какие правила необходимо соблюдать.