Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов The Village узнал у аналитика московского рынка недвижимости, не подешевели ли квартиры в Москве, зачем мигранты живут в ЦАО и почему в спальных районах негде поставить машину
Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов The Village узнал у аналитика московского рынка недвижимости, не подешевели ли квартиры в Москве, зачем мигранты живут в ЦАО и почему в спальных районах негде поставить машину
Эксперимент The Village: Каково жить в резиновой квартире Редакция The Village вместе с друзьями и фотографом поселилась на ночь в однокомнатной квартире, чтобы выяснить, тяжело ли жить в таких условиях и какие правила необходимо соблюдать.