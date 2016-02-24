Фильмы недели
«Хардкор», «Книга джунглей», «Громче, чем бомбы»Алиса Таёжная — о том, что смотреть на этой неделе в кинотеатрах
Фильмы недели
«Хардкор», «Книга джунглей», «Громче, чем бомбы» Алиса Таёжная — о том, что смотреть на этой неделе в кинотеатрах
Планы на сезон
25 фильмов весныИгры Warcraft и Angry Birds на большом экране, а также Скарлетт Йоханссон в роли питона Каа и новый Ричард Линклейтер — рассказываем, что смотреть этой весной в кино
Планы на сезон
25 фильмов весны Игры Warcraft и Angry Birds на большом экране, а также Скарлетт Йоханссон в роли питона Каа и новый Ричард Линклейтер — рассказываем, что смотреть этой весной в кино
Смотрим дома
Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его«Отрочество», «Бесславные ублюдки», «Джуно» и «Эрин Брокович» — вспоминаем отличное кино, проигравшее оскаровские гонки последних лет
Смотрим дома