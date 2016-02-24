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«Хардкор», «Книга джунглей», «Громче, чем бомбы»
Фильмы недели
«Хардкор», «Книга джунглей», «Громче, чем бомбы»Алиса Таёжная — о том, что смотреть на этой неделе в кинотеатрах
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«Хардкор», «Книга джунглей», «Громче, чем бомбы»
Фильмы недели

«Хардкор», «Книга джунглей», «Громче, чем бомбы» Алиса Таёжная — о том, что смотреть на этой неделе в кинотеатрах

25 фильмов весны
Планы на сезон

25 фильмов весныИгры Warcraft и Angry Birds на большом экране, а также Скарлетт Йоханссон в роли питона Каа и новый Ричард Линклейтер — рассказываем, что смотреть этой весной в кино

Планы на сезон

25 фильмов весны Игры Warcraft и Angry Birds на большом экране, а также Скарлетт Йоханссон в роли питона Каа и новый Ричард Линклейтер — рассказываем, что смотреть этой весной в кино

Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его
Смотрим дома
Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его«Отрочество», «Бесславные ублюдки», «Джуно» и «Эрин Брокович» — вспоминаем отличное кино, проигравшее оскаровские гонки последних лет
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Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его
Смотрим дома

Новая классика: Фильмы, которые заслужили «Оскар», но не получили его «Отрочество», «Бесславные ублюдки», «Джуно» и «Эрин Брокович» — вспоминаем отличное кино, проигравшее оскаровские гонки последних лет