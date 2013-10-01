Сериал с Николь Кидман и Риз Уизерспун, новый альбом Dirty Projectors и оскаровские документалки Новая музыка, игры, книги и сериалы на выходные
Сериал с Николь Кидман и Риз Уизерспун, новый альбом Dirty Projectors и оскаровские документалки Новая музыка, игры, книги и сериалы на выходные
«Мир юрского периода», «Красотки в бегах», «Манглхорн» Крис Пратт против рекордно страшного динозавра, София Вергара против Риз Уизерспун и Аль Пачино против необдуманных романов — Настя Курганская посмотрела новинки проката
«Мир юрского периода», «Красотки в бегах», «Манглхорн» Крис Пратт против рекордно страшного динозавра, София Вергара против Риз Уизерспун и Аль Пачино против необдуманных романов — Настя Курганская посмотрела новинки проката
21 фильм летаЭмилия Кларк в облике Сары Коннор, Ченнинг Татум снова в стрип-клубе, Питер Динклэйдж против Пакмэна и новый Гай Ричи — рассказываем о том, что ждёт нас в кино этим летом
21 фильм лета Эмилия Кларк в облике Сары Коннор, Ченнинг Татум снова в стрип-клубе, Питер Динклэйдж против Пакмэна и новый Гай Ричи — рассказываем о том, что ждёт нас в кино этим летом
«Дикая», «Форсаж-7», «Как поймать монстра» Новые приключения Вина Дизеля и Пола Уокера, без пяти минут оскаровская роль Риз Уизерспун и странный дебют режиссёра Райана Гослинга — Настя Курганская посмотрела новинки проката
«Дикая», «Форсаж-7», «Как поймать монстра» Новые приключения Вина Дизеля и Пола Уокера, без пяти минут оскаровская роль Риз Уизерспун и странный дебют режиссёра Райана Гослинга — Настя Курганская посмотрела новинки проката
2morrow: Гид по фестивалю независимого кино Ксавье Долан и Изабель Юппер, Риз Уизерспун и Форест Уитакер, лауреаты важнейших киносмотров мира последней пары лет — The Villlage выбрал 10 картин фестиваля 2morrow.