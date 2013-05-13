Переезд ЕУСПб, дискриминация детей-инвалидов и поддержка инноваций
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Переезд ЕУСПб, дискриминация детей-инвалидов и поддержка инноваций The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Концерты Робби Уильямса в Петербурге и Москве отменены Причина отмены — болезнь артиста
Группа Erasure не выступит в шоу Робби Уильямса из-за визовых требований
Британский электронный дуэт отменил концерты в Петербурге и Москве
Группа Erasure не выступит в шоу Робби Уильямса из-за визовых требований Британский электронный дуэт отменил концерты в Петербурге и Москве
Подорожание проезда, концерт Робби Уильямса и уход крупного налогоплательщика
Подорожание с Нового года проезда в метро и трамваях, концерт Робби Уильямса в апреле, уход из Петербурга крупного налогоплательщика и другие важные городские новости уходящей недели
Подорожание проезда, концерт Робби Уильямса и уход крупного налогоплательщика Подорожание с Нового года проезда в метро и трамваях, концерт Робби Уильямса в апреле, уход из Петербурга крупного налогоплательщика и другие важные городские новости уходящей недели
Робби Уильямс впервые даст концерт в Петербурге
В апреле следующего года Робби Уильямс впервые даст концерт в Петербурге
Робби Уильямс впервые даст концерт в Петербурге В апреле следующего года Робби Уильямс впервые даст концерт в Петербурге
Робби Уильямс продвигает файлообменник Mega Upload
В клипе он появился в куртке, на которой написано название ресурса