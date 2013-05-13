Подорожание проезда, концерт Робби Уильямса и уход крупного налогоплательщика

Подорожание с Нового года проезда в метро и трамваях, концерт Робби Уильямса в апреле, уход из Петербурга крупного налогоплательщика и другие важные городские новости уходящей недели