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Новости

Переезд ЕУСПб, дискриминация детей-инвалидов и поддержка инноваций

The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

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Новости

Переезд ЕУСПб, дискриминация детей-инвалидов и поддержка инноваций The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Weekend

Концерты Робби Уильямса в Петербурге и Москве отменены

Причина отмены — болезнь артиста

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Концерты Робби Уильямса в Петербурге и Москве отменены
Weekend

Концерты Робби Уильямса в Петербурге и Москве отменены Причина отмены — болезнь артиста

Weekend

Группа Erasure не выступит в шоу Робби Уильямса из-за визовых требований

Британский электронный дуэт отменил концерты в Петербурге и Москве

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Группа Erasure не выступит в шоу Робби Уильямса из-за визовых требований
Weekend

Группа Erasure не выступит в шоу Робби Уильямса из-за визовых требований Британский электронный дуэт отменил концерты в Петербурге и Москве

Город

Подорожание проезда, концерт Робби Уильямса и уход крупного налогоплательщика

Подорожание с Нового года проезда в метро и трамваях, концерт Робби Уильямса в апреле, уход из Петербурга крупного налогоплательщика и другие важные городские новости уходящей недели

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Город

Подорожание проезда, концерт Робби Уильямса и уход крупного налогоплательщика Подорожание с Нового года проезда в метро и трамваях, концерт Робби Уильямса в апреле, уход из Петербурга крупного налогоплательщика и другие важные городские новости уходящей недели

События

Робби Уильямс впервые даст концерт в Петербурге

В апреле следующего года Робби Уильямс впервые даст концерт в Петербурге

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События

Робби Уильямс впервые даст концерт в Петербурге В апреле следующего года Робби Уильямс впервые даст концерт в Петербурге

Новости

Робби Уильямс продвигает файлообменник Mega Upload

В клипе он появился в куртке, на которой написано название ресурса

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Новости

Робби Уильямс продвигает файлообменник Mega Upload В клипе он появился в куртке, на которой написано название ресурса