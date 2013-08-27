Книга недели
«Не работайте с мудаками»: Что делать, если вам не повезло с коллегамиПреподаватель Стэнфордской бизнес-школы Роберт Саттон написал книгу о том, как выжить в непростом коллективе
Книга недели
«Не работайте с мудаками»: Что делать, если вам не повезло с коллегами Преподаватель Стэнфордской бизнес-школы Роберт Саттон написал книгу о том, как выжить в непростом коллективе
Облако знаний
С ног на голову: 6 заповедей креативной компанииИсследователь Роберт Саттон занимается вопросами креативности. H&F выбрал несколько его советов о том, как способствовать развитию творческого потенциала компании.
Облако знаний