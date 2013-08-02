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Как журналист, кассир, политик, таксист и другие люди борются с агрессией
Личный опыт
Как журналист, кассир, политик, таксист и другие люди борются с агрессиейThe Village узнал у представителей разных профессий, как часто они сталкиваются с агрессией и как на неё реагируют
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Как журналист, кассир, политик, таксист и другие люди борются с агрессией
Личный опыт

Как журналист, кассир, политик, таксист и другие люди борются с агрессией The Village узнал у представителей разных профессий, как часто они сталкиваются с агрессией и как на неё реагируют

Айфон в кармане ватника: Как Рунет потерял свободу
Истории
Айфон в кармане ватника: Как Рунет потерял свободуС чьей помощью государству удалось поставить интернет под свой контроль? Ответ — в очерке Насти Черниковой об истории регулирования Сети в России.
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Айфон в кармане ватника: Как Рунет потерял свободу
Истории

Айфон в кармане ватника: Как Рунет потерял свободу С чьей помощью государству удалось поставить интернет под свой контроль? Ответ — в очерке Насти Черниковой об истории регулирования Сети в России.

Новости

В России хотят ограничить прокат иностранных фильмов

Они смогут занимать не более 50% от демонстрируемых в кинотеатрах лент

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Новости

В России хотят ограничить прокат иностранных фильмов Они смогут занимать не более 50% от демонстрируемых в кинотеатрах лент

Новости

Депутаты вступились за поисковые системы и операторов связи

Роберт Шлегель представил проект поправок в антипиратский закон, учитывающий основные претензии представителей интернет-индустрии

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Новости

Депутаты вступились за поисковые системы и операторов связи Роберт Шлегель представил проект поправок в антипиратский закон, учитывающий основные претензии представителей интернет-индустрии