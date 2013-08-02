Личный опыт
Как журналист, кассир, политик, таксист и другие люди борются с агрессиейThe Village узнал у представителей разных профессий, как часто они сталкиваются с агрессией и как на неё реагируют
Личный опыт
Как журналист, кассир, политик, таксист и другие люди борются с агрессией The Village узнал у представителей разных профессий, как часто они сталкиваются с агрессией и как на неё реагируют
Истории
Айфон в кармане ватника: Как Рунет потерял свободуС чьей помощью государству удалось поставить интернет под свой контроль? Ответ — в очерке Насти Черниковой об истории регулирования Сети в России.
Истории
Айфон в кармане ватника: Как Рунет потерял свободу С чьей помощью государству удалось поставить интернет под свой контроль? Ответ — в очерке Насти Черниковой об истории регулирования Сети в России.
Новости
В России хотят ограничить прокат иностранных фильмов
Они смогут занимать не более 50% от демонстрируемых в кинотеатрах лент
Новости
В России хотят ограничить прокат иностранных фильмов Они смогут занимать не более 50% от демонстрируемых в кинотеатрах лент
Новости
Депутаты вступились за поисковые системы и операторов связи
Роберт Шлегель представил проект поправок в антипиратский закон, учитывающий основные претензии представителей интернет-индустрии
Новости