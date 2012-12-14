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Гости столицы: Певица Robyn
Weekend
Гости столицы: Певица RobynВ прошедшую субботу в Москве впервые выступила шведская поп-звезда Робин — корреспондент The Village поговорил с ней о московском метро, русских нарядах и новом альбоме.
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Гости столицы: Певица Robyn
Weekend

Гости столицы: Певица Robyn В прошедшую субботу в Москве впервые выступила шведская поп-звезда Робин — корреспондент The Village поговорил с ней о московском метро, русских нарядах и новом альбоме.

Выходные в городе: 14−16 декабря
Weekend
Выходные в городе: 14−16 декабря«Счастливые дни» на «Флаконе», шведские звёзды Robyn и Swedish House Mafia, а также несколько выставок и вечеринок.
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Выходные в городе: 14−16 декабря
Weekend

Выходные в городе: 14−16 декабря «Счастливые дни» на «Флаконе», шведские звёзды Robyn и Swedish House Mafia, а также несколько выставок и вечеринок.