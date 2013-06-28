Спецпроекты
Эксперимент: Угадайте человека по его тратамВ спецпроекте The Village и «Рокетбанка» мы выяснили, зависит ли психологический портрет человека от его потребительских предпочтений
Спецпроекты
Эксперимент: Угадайте человека по его тратам В спецпроекте The Village и «Рокетбанка» мы выяснили, зависит ли психологический портрет человека от его потребительских предпочтений
Менеджмент
Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективностьМат можно запрещать, но нельзя недооценивать. H&F выяснил у бизнесменов, как они используют инвективы для повышения эффективности, дисциплины, воодушевления и других рабочих целей.
Менеджмент
Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективность Мат можно запрещать, но нельзя недооценивать. H&F выяснил у бизнесменов, как они используют инвективы для повышения эффективности, дисциплины, воодушевления и других рабочих целей.
Новости
Runa Capital вложил $2 млн в мобильный банк RocketBank
Полученные средства будут направлены на развитие продукта, масштабирование операций и экспансию в регионы
Новости
Runa Capital вложил $2 млн в мобильный банк RocketBank Полученные средства будут направлены на развитие продукта, масштабирование операций и экспансию в регионы
Эксперимент
Instabank: Можно ли создать банк для друзей в FacebookРоман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?
Эксперимент