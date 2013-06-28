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Эксперимент: Угадайте человека по его тратам
Спецпроекты
Эксперимент: Угадайте человека по его тратамВ спецпроекте The Village и «Рокетбанка» мы выяснили, зависит ли психологический портрет человека от его потребительских предпочтений
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Эксперимент: Угадайте человека по его тратам
Спецпроекты

Эксперимент: Угадайте человека по его тратам В спецпроекте The Village и «Рокетбанка» мы выяснили, зависит ли психологический портрет человека от его потребительских предпочтений

Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективность
Менеджмент
Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективностьМат можно запрещать, но нельзя недооценивать. H&F выяснил у бизнесменов, как они используют инвективы для повышения эффективности, дисциплины, воодушевления и других рабочих целей.
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Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективность
Менеджмент

Быстрый мат: Как нецензурная лексика повышает эффективность Мат можно запрещать, но нельзя недооценивать. H&F выяснил у бизнесменов, как они используют инвективы для повышения эффективности, дисциплины, воодушевления и других рабочих целей.

Новости

Runa Capital вложил $2 млн в мобильный банк RocketBank

Полученные средства будут направлены на развитие продукта, масштабирование операций и экспансию в регионы

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Новости

Runa Capital вложил $2 млн в мобильный банк RocketBank Полученные средства будут направлены на развитие продукта, масштабирование операций и экспансию в регионы

Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook
Эксперимент
Instabank: Можно ли создать банк для друзей в FacebookРоман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?
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Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook
Эксперимент

Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook Роман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?