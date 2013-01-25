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ФАС подала в суд на Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»
Apple якобы необоснованно урезала возможности приложения для родительского контроля
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ФАС подала в суд на Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского» Apple якобы необоснованно урезала возможности приложения для родительского контроля
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Половина родителей в США регистрируется в Facebook из-за детей
В соцсети зарегистрировано 72% американских мам
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Половина родителей в США регистрируется в Facebook из-за детей В соцсети зарегистрировано 72% американских мам
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Владельцев ресторанов и гостиниц хотят обязать следить за доступом детей к Wi-Fi
Минкомсвязи разработало проект приказа по обеспечению безопасности интернета для детей
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