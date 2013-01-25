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Новости

ФАС подала в суд на Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»

Apple якобы необоснованно урезала возможности приложения для родительского контроля

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Новости

ФАС подала в суд на Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского» Apple якобы необоснованно урезала возможности приложения для родительского контроля

Новости

Половина родителей в США регистрируется в Facebook из-за детей

В соцсети зарегистрировано 72% американских мам

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Новости

Половина родителей в США регистрируется в Facebook из-за детей В соцсети зарегистрировано 72% американских мам

Новости

Владельцев ресторанов и гостиниц хотят обязать следить за доступом детей к Wi-Fi

Минкомсвязи разработало проект приказа по обеспечению безопасности интернета для детей

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Новости

Владельцев ресторанов и гостиниц хотят обязать следить за доступом детей к Wi-Fi Минкомсвязи разработало проект приказа по обеспечению безопасности интернета для детей