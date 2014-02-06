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Сергей Фадеев (RODNYA): Как управлять гибкой организацией
Сергей Фадеев (RODNYA): Как управлять гибкой организацией Основатель творческого объединения RODNYA Сергей Фадеев рассказывает о том, как управлять организацией, у которой нет чёткой структуры.
Сергей Фадеев (RODNYA): Как управлять гибкой организацией

Сергей Фадеев (RODNYA): Как управлять гибкой организацией
Основатель творческого объединения RODNYA Сергей Фадеев рассказывает о том, как управлять организацией, у которой нет чёткой структуры.