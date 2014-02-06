16 ноября, вторник
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Музыка районов
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
twitter
facebook
telegram
instagram
rss
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Менеджмент
Сергей Фадеев (RODNYA): Как управлять гибкой организацией
Основатель творческого объединения RODNYA Сергей Фадеев рассказывает о том, как управлять организацией, у которой нет чёткой структуры.
Менеджмент
Сергей Фадеев (RODNYA): Как управлять гибкой организацией
Основатель творческого объединения RODNYA Сергей Фадеев рассказывает о том, как управлять организацией, у которой нет чёткой структуры.
Подпишитесь на рассылку
Подписаться