eBay призвал россиян выступить против новых пошлин на ввоз покупок из-за рубежа
Компания отрицает свою причастность к лоббированию нововведений
eBay призвал россиян выступить против новых пошлин на ввоз покупок из-за рубежа Компания отрицает свою причастность к лоббированию нововведений
Рабочая группа правительства отклонила петицию об отмене антипиратского закона
По мнению чиновников, закон уже доказал свою эффективность, получив положительные отзывы со стороны многих правообладателей, поэтому отменять его было бы нецелесообразно
Рабочая группа правительства отклонила петицию об отмене антипиратского закона По мнению чиновников, закон уже доказал свою эффективность, получив положительные отзывы со стороны многих правообладателей, поэтому отменять его было бы нецелесообразно
Госдума рассмотрит петицию об отмене антипиратского закона
Сперва документ обсудят в экспертной рабочей группе, после чего петицию передадут в Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Госдума рассмотрит петицию об отмене антипиратского закона Сперва документ обсудят в экспертной рабочей группе, после чего петицию передадут в Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Онлайн-петицию об отмене антипиратского закона рассмотрят в правительстве
Чуть более чем за месяц она смогла собрать 100 000 подписей на сайте «Российской общественной инициативы»