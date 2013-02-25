Московский продюсерский центр откроет бесплатную онлайн-киношколу для детей
Их научат снимать, монтировать и озвучивать
Московский продюсерский центр откроет бесплатную онлайн-киношколу для детей Их научат снимать, монтировать и озвучивать
Каким будет павильон атомной энергии на ВДНХ Стройку планируют завершить к 2020 году
«Росатом» будет добывать золото из старых ноутбуков и телефонов
Это поможет снизить загрязнение окружающей среды
«Росатом» будет добывать золото из старых ноутбуков и телефонов Это поможет снизить загрязнение окружающей среды
Лучшие работодатели России по версии сотрудников
В тройку лидеров вошли компании, связанные с энергетикой, добычей и переработкой сырья
Лучшие работодатели России по версии сотрудников В тройку лидеров вошли компании, связанные с энергетикой, добычей и переработкой сырья
Сервис по поиску стажировок и практики «Профстажировки»
Платформа поможет студентам найти практику и устроиться на работу
Сервис по поиску стажировок и практики «Профстажировки» Платформа поможет студентам найти практику и устроиться на работу
«Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» объединятся для реализации госпрограммы «Цифровая экономика»
НКО будет формировать запросы от бизнеса и следить за исполнением программы
«Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» объединятся для реализации госпрограммы «Цифровая экономика» НКО будет формировать запросы от бизнеса и следить за исполнением программы
Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно? Зачем нужна экспериментальная плавучая АЭС «Академик Ломоносов» и чего опасаются экологи
Россия приостановила соглашение с США об исследованиях в ядерной сфере
Такое решение принято в ответ на антироссийские санкции
Россия приостановила соглашение с США об исследованиях в ядерной сфере Такое решение принято в ответ на антироссийские санкции
«Росатом» вложит 83 миллиарда рублей в строительство ветроэлектростанций
Если компания не откажется от своих планов, то станет крупнейшим в стране инвестором в ветрогенерацию
«Росатом» вложит 83 миллиарда рублей в строительство ветроэлектростанций Если компания не откажется от своих планов, то станет крупнейшим в стране инвестором в ветрогенерацию
Борец с коррупцией Антикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву
«РЖД» и «Росатом» работают над отечественной операционной системой
Предполагается, что она позволит решить вопросы информационной безопасности и импортозамещения
«РЖД» и «Росатом» работают над отечественной операционной системой Предполагается, что она позволит решить вопросы информационной безопасности и импортозамещения
«Росатом» засудит AtomMoney за использование бренда компании для майнинга криптовалют
Создатели AtomMoney обещают заработок от $200 в месяц тем пользователям, которые согласны предоставить мощности своего компьютера якобы для расчёта термоядерных реакций госкорпорации