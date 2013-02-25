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Новости

Московский продюсерский центр откроет бесплатную онлайн-киношколу для детей

Их научат снимать, монтировать и озвучивать

0
Новости

Московский продюсерский центр откроет бесплатную онлайн-киношколу для детей Их научат снимать, монтировать и озвучивать

Новости

Каким будет павильон атомной энергии на ВДНХ

Стройку планируют завершить к 2020 году

0
Новости

Каким будет павильон атомной энергии на ВДНХ Стройку планируют завершить к 2020 году

Новости

«Росатом» будет добывать золото из старых ноутбуков и телефонов

Это поможет снизить загрязнение окружающей среды

0
Новости

«Росатом» будет добывать золото из старых ноутбуков и телефонов Это поможет снизить загрязнение окружающей среды

Новости

Лучшие работодатели России по версии сотрудников

В тройку лидеров вошли компании, связанные с энергетикой, добычей и переработкой сырья

3
Новости

Лучшие работодатели России по версии сотрудников В тройку лидеров вошли компании, связанные с энергетикой, добычей и переработкой сырья

Новости

Сервис по поиску стажировок и практики «Профстажировки»

Платформа поможет студентам найти практику и устроиться на работу

3
Новости

Сервис по поиску стажировок и практики «Профстажировки» Платформа поможет студентам найти практику и устроиться на работу

Новости

«Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» объединятся для реализации госпрограммы «Цифровая экономика»

НКО будет формировать запросы от бизнеса и следить за исполнением программы

2
Новости

«Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» объединятся для реализации госпрограммы «Цифровая экономика» НКО будет формировать запросы от бизнеса и следить за исполнением программы

Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно?
Город
Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно?Зачем нужна экспериментальная плавучая АЭС «Академик Ломоносов» и чего опасаются экологи
0
Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно?
Город

Плавучая АЭС в Петербурге: Это страшно? Зачем нужна экспериментальная плавучая АЭС «Академик Ломоносов» и чего опасаются экологи

Ситуация

Россия приостановила соглашение с США об исследованиях в ядерной сфере

Такое решение принято в ответ на антироссийские санкции

1
Ситуация

Россия приостановила соглашение с США об исследованиях в ядерной сфере Такое решение принято в ответ на антироссийские санкции

Новости

«Росатом» вложит 83 миллиарда рублей в строительство ветроэлектростанций

Если компания не откажется от своих планов, то станет крупнейшим в стране инвестором в ветрогенерацию

1
Новости

«Росатом» вложит 83 миллиарда рублей в строительство ветроэлектростанций Если компания не откажется от своих планов, то станет крупнейшим в стране инвестором в ветрогенерацию

Борец с коррупцией
Как всё устроено
Борец с коррупциейАнтикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву
83
Борец с коррупцией
Как всё устроено

Борец с коррупцией Антикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву

Новости

«РЖД» и «Росатом» работают над отечественной операционной системой

Предполагается, что она позволит решить вопросы информационной безопасности и импортозамещения

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Новости

«РЖД» и «Росатом» работают над отечественной операционной системой Предполагается, что она позволит решить вопросы информационной безопасности и импортозамещения

Новости

«Росатом» засудит AtomMoney за использование бренда компании для майнинга криптовалют

Создатели AtomMoney обещают заработок от $200 в месяц тем пользователям, которые согласны предоставить мощности своего компьютера якобы для расчёта термоядерных реакций госкорпорации

0
Новости

«Росатом» засудит AtomMoney за использование бренда компании для майнинга криптовалют Создатели AtomMoney обещают заработок от $200 в месяц тем пользователям, которые согласны предоставить мощности своего компьютера якобы для расчёта термоядерных реакций госкорпорации

Атомные посты: Как выделиться на фоне однообразных блогов
Эксперимент
Атомные посты: Как выделиться на фоне однообразных блоговПродолжаем сериал, препарирующий кейсы в SMM-маркетинге; автор — Залина Маршенкулова. Четвёртый пост — о том, как не превратиться в посредственный идиотски-оптимистичный блог.
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Атомные посты: Как выделиться на фоне однообразных блогов
Эксперимент

Атомные посты: Как выделиться на фоне однообразных блогов Продолжаем сериал, препарирующий кейсы в SMM-маркетинге; автор — Залина Маршенкулова. Четвёртый пост — о том, как не превратиться в посредственный идиотски-оптимистичный блог.