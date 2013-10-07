Сколько россиян имеют кредиты И как обстоят дела с финансовой грамотностью населения
Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве
В большинстве компаний базовая ставка теперь составляет 4 118 рублей
Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве В большинстве компаний базовая ставка теперь составляет 4 118 рублей
ЦБ потратит более 250 миллиардов рублей на санацию «Открытия»
Значительная часть средств пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст»
ЦБ потратит более 250 миллиардов рублей на санацию «Открытия» Значительная часть средств пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст»
Россияне оценили стоимость своей жизни
Стоимость жизни — условный размер компенсации, которую должны выплатить при гибели человека
Россияне оценили стоимость своей жизни Стоимость жизни — условный размер компенсации, которую должны выплатить при гибели человека
«Росгосстрах» оценил ущерб от московского урагана
Большую часть суммы составил ущерб домам и имуществу
«Росгосстрах» оценил ущерб от московского урагана Большую часть суммы составил ущерб домам и имуществу
СМИ рассказали о планах объединения «Открытия» и Росгосстраха
Совместная группа компаний будет обслуживать более 50 миллионов клиентов
СМИ рассказали о планах объединения «Открытия» и Росгосстраха Совместная группа компаний будет обслуживать более 50 миллионов клиентов
«Росгосстрах» поднял цены на ОСАГО до максимального уровня Исключение сделали лишь для Крыма
Центробанк разрешил «Росгосстраху» выдавать полисы ОСАГО
Страховщик внёс изменения в порядок информирования покупателей об их правах при заключении договоров
Центробанк разрешил «Росгосстраху» выдавать полисы ОСАГО Страховщик внёс изменения в порядок информирования покупателей об их правах при заключении договоров
Центробанк запретил «Росгосстраху» заключать договоры ОСАГО (обновлено)
В компании удивлены столь «радикальным решением»
Центробанк запретил «Росгосстраху» заключать договоры ОСАГО (обновлено) В компании удивлены столь «радикальным решением»
Со здания ЦДХ убрали рекламу «Росгосстраха»
Рекламную конструкцию «Росгосстрах» демонтировали с крыши Центрального дома художника.