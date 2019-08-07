Ролик Росгвардии о заслугах спецназа по мотивам The Last of Us
Сотрудники ведомства в видео сыграли кавер на заглавную тему игры
Ролик Росгвардии о заслугах спецназа по мотивам The Last of Us Сотрудники ведомства в видео сыграли кавер на заглавную тему игры
Госдума обязала росгвардейцев представляться. Но не всегда и не всех
В целом ничего не изменилось
Госдума обязала росгвардейцев представляться. Но не всегда и не всех В целом ничего не изменилось
Полицейские и росгвардейцы пожаловались на невыплату правительственной надбавки за охрану порядка
А за работу во время эпидемии им начислили копейки
Полицейские и росгвардейцы пожаловались на невыплату правительственной надбавки за охрану порядка А за работу во время эпидемии им начислили копейки
Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома
Сотрудников уже наказали
Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома Сотрудников уже наказали
Навального опять оштрафовали за отказ удалить расследование о коррупции в Росгвардии
Теперь сумма штрафа в три раза выше
Навального опять оштрафовали за отказ удалить расследование о коррупции в Росгвардии Теперь сумма штрафа в три раза выше
Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется
Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков
Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков
Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах
Но в целом все было «адекватно угрозам» со стороны участников акций, считают власти
Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах Но в целом все было «адекватно угрозам» со стороны участников акций, считают власти
«Сначала в ногу, потом — в живот»: В МВД оправдали росгвардейца, ударившего девушку на митинге
Силовик просто не мог допустить неправомерных действий
«Сначала в ногу, потом — в живот»: В МВД оправдали росгвардейца, ударившего девушку на митинге Силовик просто не мог допустить неправомерных действий
С оппозиционеров взыскали еще 2,3 миллиона рублей за летние митинги
Компенсация пойдет на оплату труда росгвардейцев
С оппозиционеров взыскали еще 2,3 миллиона рублей за летние митинги Компенсация пойдет на оплату труда росгвардейцев
В «московском деле» — новый фигурант. Его обвиняют в нападении на росгвардейца
Сергея Меденкова объявили в международный розыск
В «московском деле» — новый фигурант. Его обвиняют в нападении на росгвардейца Сергея Меденкова объявили в международный розыск
Сбивать дроны с помощью оружия
Технологии по противодействию Росгвардия считает слишком дорогими
Сбивать дроны с помощью оружия Технологии по противодействию Росгвардия считает слишком дорогими
Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят полигон для московского мусора
В соседнем поселке перекрыли дороги и отключили электричество
Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят полигон для московского мусора В соседнем поселке перекрыли дороги и отключили электричество
Мосгорсуд отменил реальный срок актеру Устинову
Общественная кампания в его поддержку началась две недели назад
Мосгорсуд отменил реальный срок актеру Устинову Общественная кампания в его поддержку началась две недели назад
Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок
На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера
Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера
Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено)
Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия
Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено) Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия
Бойцы в московский ОМОН для сопровождения митингов и подавления бунтов
Росгвардия ищет сотрудников в 52 регионах страны
Бойцы в московский ОМОН для сопровождения митингов и подавления бунтов Росгвардия ищет сотрудников в 52 регионах страны
Пистолеты-электрошокеры «Шторм» для Росгвардии
На закупку устройств потратят 3,7 миллиона рублей
Пистолеты-электрошокеры «Шторм» для Росгвардии На закупку устройств потратят 3,7 миллиона рублей
78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем? «Полицейские молчат. Причем я чувствую: многие за нас»
Снайпер на «культурные и политические мероприятия» для Росгвардии
Вакансию размеcтили на HeadHunter, но уже удалили. Росгвардия все отрицает
Снайпер на «культурные и политические мероприятия» для Росгвардии Вакансию размеcтили на HeadHunter, но уже удалили. Росгвардия все отрицает
Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии
Росгвардейцы за 2018 год совершили на 277 % больше преступлений, чем годом ранее