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Ролик Росгвардии о заслугах спецназа по мотивам The Last of Us

Сотрудники ведомства в видео сыграли кавер на заглавную тему игры

Ролик Росгвардии о заслугах спецназа по мотивам The Last of Us
Сотрудники ведомства в видео сыграли кавер на заглавную тему игры

Госдума обязала росгвардейцев представляться. Но не всегда и не всех

В целом ничего не изменилось

Госдума обязала росгвардейцев представляться. Но не всегда и не всех
В целом ничего не изменилось

Полицейские и росгвардейцы пожаловались на невыплату правительственной надбавки за охрану порядка

А за работу во время эпидемии им начислили копейки

Полицейские и росгвардейцы пожаловались на невыплату правительственной надбавки за охрану порядка
А за работу во время эпидемии им начислили копейки

Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома

Сотрудников уже наказали

Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома
Сотрудников уже наказали

Навального опять оштрафовали за отказ удалить расследование о коррупции в Росгвардии

Теперь сумма штрафа в три раза выше

Навального опять оштрафовали за отказ удалить расследование о коррупции в Росгвардии
Теперь сумма штрафа в три раза выше

Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется

Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков

Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется
Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков

Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах

Но в целом все было «адекватно угрозам» со стороны участников акций, считают власти

Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах
Но в целом все было «адекватно угрозам» со стороны участников акций, считают власти

«Сначала в ногу, потом — в живот»: В МВД оправдали росгвардейца, ударившего девушку на митинге

Силовик просто не мог допустить неправомерных действий

«Сначала в ногу, потом — в живот»: В МВД оправдали росгвардейца, ударившего девушку на митинге
Силовик просто не мог допустить неправомерных действий

С оппозиционеров взыскали еще 2,3 миллиона рублей за летние митинги

Компенсация пойдет на оплату труда росгвардейцев

С оппозиционеров взыскали еще 2,3 миллиона рублей за летние митинги
Компенсация пойдет на оплату труда росгвардейцев

В «московском деле» — новый фигурант. Его обвиняют в нападении на росгвардейца

Сергея Меденкова объявили в международный розыск

В «московском деле» — новый фигурант. Его обвиняют в нападении на росгвардейца
Сергея Меденкова объявили в международный розыск

Сбивать дроны с помощью оружия

Технологии по противодействию Росгвардия считает слишком дорогими

Сбивать дроны с помощью оружия
Технологии по противодействию Росгвардия считает слишком дорогими

Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят полигон для московского мусора

В соседнем поселке перекрыли дороги и отключили электричество

Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят полигон для московского мусора
В соседнем поселке перекрыли дороги и отключили электричество

Мосгорсуд отменил реальный срок актеру Устинову

Общественная кампания в его поддержку началась две недели назад

Мосгорсуд отменил реальный срок актеру Устинову
Общественная кампания в его поддержку началась две недели назад

Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок

На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера

Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок
На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера

Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено)

Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия

Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено)
Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия

Бойцы в московский ОМОН для сопровождения митингов и подавления бунтов

Росгвардия ищет сотрудников в 52 регионах страны

Бойцы в московский ОМОН для сопровождения митингов и подавления бунтов
Росгвардия ищет сотрудников в 52 регионах страны

Пистолеты-электрошокеры «Шторм» для Росгвардии

На закупку устройств потратят 3,7 миллиона рублей

Пистолеты-электрошокеры «Шторм» для Росгвардии
На закупку устройств потратят 3,7 миллиона рублей

78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем?
78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем? «Полицейские молчат. Причем я чувствую: многие за нас»
78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем?

78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем?
«Полицейские молчат. Причем я чувствую: многие за нас»

Снайпер на «культурные и политические мероприятия» для Росгвардии

Вакансию размеcтили на HeadHunter, но уже удалили. Росгвардия все отрицает

Снайпер на «культурные и политические мероприятия» для Росгвардии
Вакансию размеcтили на HeadHunter, но уже удалили. Росгвардия все отрицает

Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии

Росгвардейцы за 2018 год совершили на 277 % больше преступлений, чем годом ранее

Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии
Росгвардейцы за 2018 год совершили на 277 % больше преступлений, чем годом ранее

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