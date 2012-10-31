Новости
РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира
Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир
Новости
РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир
Новости
РЭШ проведет серию лекций по экономике здоровья
Первая встреча посвящена смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Новости
РЭШ проведет серию лекций по экономике здоровья Первая встреча посвящена смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Иностранный опыт
Новое образование: Как работают независимые школыПока государство ломает голову над очередной реформой образования, в России нарождается новая, негосударственная высшая школа — Артём Ефимов выяснил, как она устроена.
Иностранный опыт