вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира

Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир

1
Новости

РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир

Новости

РЭШ проведет серию лекций по экономике здоровья

Первая встреча посвящена смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

0
Новости

РЭШ проведет серию лекций по экономике здоровья Первая встреча посвящена смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Новое образование: Как работают независимые школы
Иностранный опыт
Новое образование: Как работают независимые школыПока государство ломает голову над очередной реформой образования, в России нарождается новая, негосударственная высшая школа — Артём Ефимов выяснил, как она устроена.
5
Новое образование: Как работают независимые школы
Иностранный опыт

Новое образование: Как работают независимые школы Пока государство ломает голову над очередной реформой образования, в России нарождается новая, негосударственная высшая школа — Артём Ефимов выяснил, как она устроена.