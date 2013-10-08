В РГБ пройдут бесплатные лекции о «Божественной комедии». Участников угостят вином
Также гостей проведут по выставке архивов РГБ
В РГБ пройдут бесплатные лекции о «Божественной комедии». Участников угостят вином Также гостей проведут по выставке архивов РГБ
«Я работаю в Российской государственной библиотеке»Знаменитый читальный зал, подземные ходы и книгохранилище, которое никто не замечает
«Я работаю в Российской государственной библиотеке» Знаменитый читальный зал, подземные ходы и книгохранилище, которое никто не замечает
В РГБ стартует литературно-образовательный проект «Читальный зал»
Писатель Александр Цыпкин организует дискуссии с писателями и журналистами
В РГБ стартует литературно-образовательный проект «Читальный зал» Писатель Александр Цыпкин организует дискуссии с писателями и журналистами
Arzamas запускает в РГБ лекторий об искусстве Бесплатные лекции продлятся три месяца
Отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского
В партии «Яблоко» считают, что Мединский несет ответственность за решение об объединении РНБ и РГБ
Отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского В партии «Яблоко» считают, что Мединский несет ответственность за решение об объединении РНБ и РГБ
Ученые — о планах по слиянию РГБ и РНБ
Российские ученые выступили против слияния крупнейших российских библиотек
Ученые — о планах по слиянию РГБ и РНБ Российские ученые выступили против слияния крупнейших российских библиотек
Arzamas запускает курс лекций по истории культуры Востока и Запада
Бесплатные занятия будут проходить каждое воскресенье в 16:00 в доме Пашкова
Arzamas запускает курс лекций по истории культуры Востока и Запада Бесплатные занятия будут проходить каждое воскресенье в 16:00 в доме Пашкова
Российская государственная библиотека открывает новое выставочное пространство
Сейчас РГБ завершает воссоздание Ивановского зала, который станет новым выставочным пространством
Российская государственная библиотека открывает новое выставочное пространство Сейчас РГБ завершает воссоздание Ивановского зала, который станет новым выставочным пространством
Во дворе Российской государственной библиотеки появится мини-парк
В мини-парке установят деревянные настилы, скамейки, стойку с журналами и полки для буккроссинга
Во дворе Российской государственной библиотеки появится мини-парк В мини-парке установят деревянные настилы, скамейки, стойку с журналами и полки для буккроссинга
На YouTube пройдут онлайн-чтения «Анны Карениной»
В чтениях примут участие более 700 человек со всего мира
На YouTube пройдут онлайн-чтения «Анны Карениной» В чтениях примут участие более 700 человек со всего мира
Стартап без надрыва: Как не прокрастинировать в рабочее время Как строить бизнес без перенапряжения, оставляя время на творчество, семью и сон? Мы публикуем цикл статей Анастасии Дёминой, сооснователя Future Biotech и автора методики Getting Shit Done.
Ленинку закроют на каникулы
Российская государственная библиотека будет закрыта для посетителей с 30 декабря по 8 января.
Ленинку закроют на каникулы Российская государственная библиотека будет закрыта для посетителей с 30 декабря по 8 января.
Внешний вид: Даша Яструбицкая (Москва), администратор Ping Pong Club The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого.
Планы на выходные: 20−22 декабря Выставки, посвящённые Гомеру и Снегурочке, праздничная «Ламбада», турнир по бир-понгу в Artplay, день рождения Stay Hungry и перформансы в Государственной библиотеке среди заметных событий выходных.
На разработку мобильного приложения для Ленинской библиотеки готовы потратить 1,7 млн рублей
Пользователи приложения должны будут получить доступ к поиску по электронному каталогу библиотеки, а также к просмотру представленных в нём документов
На разработку мобильного приложения для Ленинской библиотеки готовы потратить 1,7 млн рублей Пользователи приложения должны будут получить доступ к поиску по электронному каталогу библиотеки, а также к просмотру представленных в нём документов
Ленинка выпустит собственное мобильное приложение
У Российской государственной библиотеки появится собственное мобильное приложение с электронным каталогом и доступом к документам из коллекции.
Ленинка выпустит собственное мобильное приложение У Российской государственной библиотеки появится собственное мобильное приложение с электронным каталогом и доступом к документам из коллекции.
Новое здание Ленинки могут построить в Коммунарке
Для Российской государственной библиотеки построят новое здание либо в центре Москвы, либо в Коммунарке.