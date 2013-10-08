Стартап без надрыва: Как не прокрастинировать в рабочее время Как строить бизнес без перенапряжения, оставляя время на творчество, семью и сон? Мы публикуем цикл статей Анастасии Дёминой, сооснователя Future Biotech и автора методики Getting Shit Done.