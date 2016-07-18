Новости
«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas
РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг
Новости
«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг
Книга недели
Что едят профессиональные футболистыИ как выглядит меню национальной сборной в день игры
Книга недели
Что едят профессиональные футболисты И как выглядит меню национальной сборной в день игры
Личные финансы
«Я заработал на победах российской сборной»Сколько получили люди, поставившие на Россию в разных матчах ЧМ-2018
Личные финансы
«Я заработал на победах российской сборной» Сколько получили люди, поставившие на Россию в разных матчах ЧМ-2018
Ситуация
Выбран новый тренер сборной России по футболу
Леонид Слуцкий покинул свой пост после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы
Ситуация