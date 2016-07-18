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Новости

«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas

РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг

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Новости

«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг

Что едят профессиональные футболисты
Книга недели
Что едят профессиональные футболистыИ как выглядит меню национальной сборной в день игры
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Что едят профессиональные футболисты
Книга недели

Что едят профессиональные футболисты И как выглядит меню национальной сборной в день игры

«Я заработал на победах российской сборной»
Личные финансы
«Я заработал на победах российской сборной»Сколько получили люди, поставившие на Россию в разных матчах ЧМ-2018
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«Я заработал на победах российской сборной»
Личные финансы

«Я заработал на победах российской сборной» Сколько получили люди, поставившие на Россию в разных матчах ЧМ-2018

Ситуация

Выбран новый тренер сборной России по футболу

Леонид Слуцкий покинул свой пост после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы

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Ситуация

Выбран новый тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий покинул свой пост после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы