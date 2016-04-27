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Российские немцы — о жизни в двух культурах
Люди в городе

Российские немцы — о жизни в двух культурахThe Village поговорил с российскими немцами об их предках, восстановлении республики немцев Поволжья и особенностях жизни в двух культурах

Люди в городе

Российские немцы — о жизни в двух культурах The Village поговорил с российскими немцами об их предках, восстановлении республики немцев Поволжья и особенностях жизни в двух культурах