25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы …потому что все они — не в Амстердаме
25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы …потому что все они — не в Амстердаме
Пять самых необычных зданий октября Театр в форме бутона, винокурня с оранжереями и новая штаб-квартира европейских астрономов — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые постройки месяца
Пять самых необычных зданий октября Театр в форме бутона, винокурня с оранжереями и новая штаб-квартира европейских астрономов — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые постройки месяца
Идеи для города: Детская площадка из крыльев ветряной мельницы в Роттердаме The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как из списанных крыльев ветряных мельниц строят детские площадки.
Идеи для города: Детская площадка из крыльев ветряной мельницы в Роттердаме The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как из списанных крыльев ветряных мельниц строят детские площадки.
Poттердам – феникс из пепла Война сделала из этого города музей под открытым небом