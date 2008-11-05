Идеи для города: Детская площадка из крыльев ветряной мельницы в Роттердаме The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как из списанных крыльев ветряных мельниц строят детские площадки.