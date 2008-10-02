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Красота по-африкански. Одного отпуска мало Конечно, это далеко не все, чем можно там заняться.Но ведь на остальное тогда придется брать 2 отпуска.

Красота по-африкански. Одного отпуска мало
Конечно, это далеко не все, чем можно там заняться.Но ведь на остальное тогда придется брать 2 отпуска.