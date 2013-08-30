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Новости

Новая покупка Apple, развитие «Ростелекома» и иск к «Муз-ТВ»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новая покупка Apple, развитие «Ростелекома» и иск к «Муз-ТВ» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Аналоговое телевидение в России может исчезнуть уже к 2015 году

Согласно планам РТРС, если в регионе останется не более 5% домохозяйств, для которых аналог является единственным источником ТВ-сигнала, его можно будет отключить

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Новости

Аналоговое телевидение в России может исчезнуть уже к 2015 году Согласно планам РТРС, если в регионе останется не более 5% домохозяйств, для которых аналог является единственным источником ТВ-сигнала, его можно будет отключить