Новое место: Мотокафе «Энтузиаст» На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.
Новое место: Мотокафе «Энтузиаст» На месте магазина FOTT в Столешниковом переулке открылся «Энтузиаст» — небольшое пространство с выходом во двор, в котором уживается мотовеломастерская и кафе с сэндвичами и пивом.
Шлемы Eley Kishimoto от Ruby Шлем ателье Ruby – такое же желанное приобретение для многих любителей ретро-скутеров, как и какая-нибудь вещь или аксессуар Eley Kishimoto для fashionistas. Дизайнерский шлем, совместно созданный двумя компаниями, отвечает требованиям и одних, и других.
Шлемы Eley Kishimoto от Ruby Шлем ателье Ruby – такое же желанное приобретение для многих любителей ретро-скутеров, как и какая-нибудь вещь или аксессуар Eley Kishimoto для fashionistas. Дизайнерский шлем, совместно созданный двумя компаниями, отвечает требованиям и одних, и других.
Красота и безопасность Jerome Costes придумал замечательные шлемы, которые сочетают в себе и красоту, безопасность и комфорт. (Ruby)