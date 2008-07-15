Шлемы Eley Kishimoto от Ruby Шлем ателье Ruby – такое же желанное приобретение для многих любителей ретро-скутеров, как и какая-нибудь вещь или аксессуар Eley Kishimoto для fashionistas. Дизайнерский шлем, совместно созданный двумя компаниями, отвечает требованиям и одних, и других.