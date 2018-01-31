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Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию
Его увезли в военную часть в Архангельске
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Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию Его увезли в военную часть в Архангельске
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«Разбомбили весь ВАО»: Что значат результаты выборов в МосгордумуОтвечают Касамара, Кац, Шаведдинов и Барановский
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«Разбомбили весь ВАО»: Что значат результаты выборов в Мосгордуму Отвечают Касамара, Кац, Шаведдинов и Барановский
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Ведущих трансляции «Навальный Live» отправили под арест
Их признали виновными в организации забастовки избирателей без подачи уведомления
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