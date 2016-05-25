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Музей русского импрессионизма откроется 28 мая

В постоянной экспозиции музея будет около 80 работ

Музей русского импрессионизма откроется 28 мая
В постоянной экспозиции музея будет около 80 работ