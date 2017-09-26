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Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea
Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea Цезарь, татаки и стейк
Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea

Три рецепта из тунца от петербургского суши-бара Under the Sea
Цезарь, татаки и стейк

«Вкусвилл» добавил в магазины витрины с охлажденной рыбой

Такие есть в основном в гипермаркетах и отсутствуют в магазинах у дома

«Вкусвилл» добавил в магазины витрины с охлажденной рыбой
Такие есть в основном в гипермаркетах и отсутствуют в магазинах у дома

В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба

Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве

В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба
Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве

В пятницу откроется фестиваль «Рыбная неделя в Москве»

На нем представят около 100 видов рыбы и морепродуктов

В пятницу откроется фестиваль «Рыбная неделя в Москве»
На нем представят около 100 видов рыбы и морепродуктов

«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира

В заведении действуют бизнес-ланчи по 550 рублей

«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира
В заведении действуют бизнес-ланчи по 550 рублей

Лучшие и худшие бренды красной икры

В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения

Лучшие и худшие бренды красной икры
В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения

Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру

Это связано с рекордным уловом лососевых

Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру
Это связано с рекордным уловом лососевых

Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально?
Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально? Должна ли рыба быть свежей? А мидии?
Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально?

Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально?
Должна ли рыба быть свежей? А мидии?

Лучшие и худшие марки кильки в томате по версии Роскачества

Специалисты изучили продукцию по 53 показателям

Лучшие и худшие марки кильки в томате по версии Роскачества
Специалисты изучили продукцию по 53 показателям

В России могут вырасти цены на рыбу из-за падения курса рубля

Однако некоторые виды рыбы, наоборот, могут подешеветь из-за рекордного улова

В России могут вырасти цены на рыбу из-за падения курса рубля
Однако некоторые виды рыбы, наоборот, могут подешеветь из-за рекордного улова

Московские власти назвали несъедобной рыбу в городских водоемах

Зарыбление в столице проводится только в экологических целях

Московские власти назвали несъедобной рыбу в городских водоемах
Зарыбление в столице проводится только в экологических целях

Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов

Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота

Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов
Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота

Лучшие и худшие марки консервов из сайры

Эксперты Роскачества провели проверку 23 популярных брендов

Лучшие и худшие марки консервов из сайры
Эксперты Роскачества провели проверку 23 популярных брендов

В России появится сеть государственных рыбных магазинов с доступными ценами

Стоимость продукции в них будет примерно на 20 % ниже, чем в рознице

В России появится сеть государственных рыбных магазинов с доступными ценами
Стоимость продукции в них будет примерно на 20 % ниже, чем в рознице

На очередную «Рыбную неделю» привезут рыбные деликатесы и морепродукты

Четвертый фестиваль пройдет с 17 по 27 мая

На очередную «Рыбную неделю» привезут рыбные деликатесы и морепродукты
Четвертый фестиваль пройдет с 17 по 27 мая

Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу

Заражение происходит через рыбу, в которой находятся личинки паразитов

Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу
Заражение происходит через рыбу, в которой находятся личинки паразитов

Роспотребнадзор предложил установить допустимую норму ртути в рыбе

Норму токсинов введут и в арахисе

Роспотребнадзор предложил установить допустимую норму ртути в рыбе
Норму токсинов введут и в арахисе

Perelman People открыли рыбный ресторан на Тверской-Ямской

Это восьмой проект холдинга

Perelman People открыли рыбный ресторан на Тверской-Ямской
Это восьмой проект холдинга

Лучшие и худшие крабовые палочки

Нарушения обнаружили в продукции четырех брендов

Лучшие и худшие крабовые палочки
Нарушения обнаружили в продукции четырех брендов

На Рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» пройдут тематические дни, посвященные корюшке и форели

Также при Рыбном рынке будет работать морской фастфуд-ресторан

На Рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» пройдут тематические дни, посвященные корюшке и форели
Также при Рыбном рынке будет работать морской фастфуд-ресторан

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