«Вкусвилл» добавил в магазины витрины с охлажденной рыбой
Такие есть в основном в гипермаркетах и отсутствуют в магазинах у дома
«Вкусвилл» добавил в магазины витрины с охлажденной рыбой Такие есть в основном в гипермаркетах и отсутствуют в магазинах у дома
В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба
Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве
В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве
В пятницу откроется фестиваль «Рыбная неделя в Москве»
На нем представят около 100 видов рыбы и морепродуктов
В пятницу откроется фестиваль «Рыбная неделя в Москве» На нем представят около 100 видов рыбы и морепродуктов
«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира
В заведении действуют бизнес-ланчи по 550 рублей
«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира В заведении действуют бизнес-ланчи по 550 рублей
Лучшие и худшие бренды красной икры
В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения
Лучшие и худшие бренды красной икры В нескольких торговых марках нашли микробиологические нарушения
Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру
Это связано с рекордным уловом лососевых
Росрыболовство заявило о двукратном падении цен на красную икру Это связано с рекордным уловом лососевых
Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально? Должна ли рыба быть свежей? А мидии?
Лучшие и худшие марки кильки в томате по версии Роскачества
Специалисты изучили продукцию по 53 показателям
Лучшие и худшие марки кильки в томате по версии Роскачества Специалисты изучили продукцию по 53 показателям
В России могут вырасти цены на рыбу из-за падения курса рубля
Однако некоторые виды рыбы, наоборот, могут подешеветь из-за рекордного улова
В России могут вырасти цены на рыбу из-за падения курса рубля Однако некоторые виды рыбы, наоборот, могут подешеветь из-за рекордного улова
Московские власти назвали несъедобной рыбу в городских водоемах
Зарыбление в столице проводится только в экологических целях
Московские власти назвали несъедобной рыбу в городских водоемах Зарыбление в столице проводится только в экологических целях
Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов
Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота
Цены на рыбу могут вырасти из-за запрета ФСБ на использование иностранных судов Только в Северном бассейне на иностранный транспорт приходится около 70 % всего флота
Лучшие и худшие марки консервов из сайры
Эксперты Роскачества провели проверку 23 популярных брендов
Лучшие и худшие марки консервов из сайры Эксперты Роскачества провели проверку 23 популярных брендов
В России появится сеть государственных рыбных магазинов с доступными ценами
Стоимость продукции в них будет примерно на 20 % ниже, чем в рознице
В России появится сеть государственных рыбных магазинов с доступными ценами Стоимость продукции в них будет примерно на 20 % ниже, чем в рознице
На очередную «Рыбную неделю» привезут рыбные деликатесы и морепродукты
Четвертый фестиваль пройдет с 17 по 27 мая
На очередную «Рыбную неделю» привезут рыбные деликатесы и морепродукты Четвертый фестиваль пройдет с 17 по 27 мая
Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу
Заражение происходит через рыбу, в которой находятся личинки паразитов
Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу Заражение происходит через рыбу, в которой находятся личинки паразитов
Роспотребнадзор предложил установить допустимую норму ртути в рыбе
Норму токсинов введут и в арахисе
Роспотребнадзор предложил установить допустимую норму ртути в рыбе Норму токсинов введут и в арахисе
Perelman People открыли рыбный ресторан на Тверской-Ямской Это восьмой проект холдинга
Лучшие и худшие крабовые палочки Нарушения обнаружили в продукции четырех брендов
На Рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» пройдут тематические дни, посвященные корюшке и форели
Также при Рыбном рынке будет работать морской фастфуд-ресторан